Mercedes випустить 15 нових електромобілів за два роки — Finance.ua

Mercedes випустить 15 нових електромобілів за два роки
Mercedes випустить 15 нових електромобілів за два роки

Mercedes планує заполонити ринок новими електрокарами у найближчі роки.
Німецький автовиробник запланував 15 повністю електричних автівок на 2026−2027 роки, при тому, що його CLA було представлено зовсім нещодавно.
Згідно з документом, підготовленим німецькою компанією для інвесторів, абсолютно нові або оновлені електромобілі з’являться на ринку протягом наступних двох років. Цей захід, який також включає запуск 15 моделей з двигунами внутрішнього згоряння в той самий період, Mercedes-Benz описує як «найбільшу програму запуску продуктів» у своїй історії.
Майбутні моделі поділяються на три категорії. Моделі «Entry» включають два повністю електричні автомобілі, заплановані на випуск наступного року. Mercedes не уточнив, якими можуть бути ці моделі, але всі ознаки вказують на оновлені електричні кросовери GLA та GLB, обидва з яких вже підтверджені.
Далі йде категорія «Core», де дві електричні моделі дебютують наступного року, а ще одна — у 2027 році. Першими двома, ймовірно, будуть новий кросовер GLC та електрична версія седана C-класу, тоді як електромобіль, що виходить у 2027 році, може бути універсалом для вищезгаданого електричного C-класу.
У категорії «Top-End» Mercedes-Benz готує цілу низку нових релізів. П’ять моделей дебютують у 2026 році, а ще п’ять — у 2027 році. Серед них, ймовірно, оновлені версії EQS та EQE, а також їх кросоверні аналоги. Також у розробці знаходиться розкішний фургон й електричний суперседан під брендом AMG.
За матеріалами:
Мета
