Google не буде деактивовувати скорочені посилання goo. gl — Finance.ua

Google не буде деактивовувати скорочені посилання goo. gl 10.08.2025, 00:52 — Фондовий ринок

Google значною мірою змінює курс щодо своїх планів припинити підтримку всіх скорочених URL-адрес goo. gl 25 серпня.

URL-адреси goo. gl, які вже показують повідомлення про те, що вони будуть деактивовані в серпні, все одно перестануть працювати — компанія почала показувати повідомлення про деактивацію дев’ять місяців тому на URL-адресах, які «не виявляли активності наприкінці 2024 року», — але в іншому випадку «всі інші посилання goo. gl будуть збережені і продовжуватимуть функціонувати в звичайному режимі», — оголосив Google у п’ятницю.

Google, який припинив дозволяти користувачам створювати URL-адреси goo. gl у 2019 році, спочатку оголосив про деактивацію 25 серпня в липні 2024 року.

Тоді компанія заявила, що існуючі URL-адреси отримують «все менше і менше трафіку з роками» і що понад 99 відсотків URL-адрес «не мали жодної активності протягом останнього місяця».

Але у своєму п’ятничному повідомленні Google заявив, що «ми розуміємо, що ці посилання вбудовані в незліченну кількість документів, відео, постів тощо, і ми вдячні за отриману інформацію».

