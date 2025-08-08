Як працює Bitchat: технологія mesh-мереж (які вразливості та ризики) — Finance.ua

Як працює Bitchat: технологія mesh-мереж (які вразливості та ризики) Сьогодні 19:07 — Фондовий ринок

Як працює Bitchat: технологія mesh-мереж (які вразливості та ризики)

Основна інновація Bitchat полягає в використанні технології mesh. Це назва децентралізованої системи передавання даних, яка телефонам та планшетам дозволяє з’єднуватися між собою напряму за допомогою:

Bluetooth;

Wi-Fi Direct;

інших коротко діапазонних бездротових протоколів.

Усі залучені пристрої формують локальну мережу «mesh». В ній кожний гаджет є вузлом, який здатний самостійно далі ретранслювати повідомлення. В цьому і полягає сенс поширення інформації між користувачами без використання мобільної мережі чи звичайного інтернету.

Наприклад, якщо в одній місцевості одночасно працює кілька пристроїв із увімкненим Bitchat, вони можуть утворити «ланцюг передачі», де повідомлення переходитимуть від пристрою відправника до пристрою свого отримувача.

Цей підхід особливо ефективний:

під час відключень мобільного зв’язку;

на масових заходах;

у кризових регіонах або зонах стихійного лиха.

Але звісно, що і в більш повсякденних ситуаціях технологія mesh-мереж може бути корисною.

Потенційні вразливості та ризики

Звісно, технологія mesh для незалежного зв’язку відкриває просто супер можливості. Але вона також має й низку вразливостей. Першочергово в цьому плані варто зазначити:

1. Обмежену дальність передачі.

Wi-Fi Direct та Bluetooth можуть працювати на відстані до 100 метрів. Тож, щоб повідомлення поширювалися успішніше, варто організувати щільну мережу користувачів.

2. Відсутність наскрізного шифрування на кожному етапі.

Залежно від реалізації, повідомлення можуть проходити через кілька проміжних пристроїв. Якщо ці «вузли» будуть скомпрометовані, дані цілком можуть бути перехоплені.

3. Можливість атак типу «Man-in-the-Middle» («людина посередині»).

Якщо зловмисник зможе під’єднатися до mesh-мережі, він може спробувати змінити або перехопити трафік. Зрозуміло, що це призведе до поганих наслідків.

4. Підроблені застосунки.

Через відсутність Android-версії в Google Play з’являється багато фейкових APK-файлів. В них міститься шкідливе ПЗ. А завантаження таких застосунків може призвести до встановлення різноманітних шпигунських програм на пристрій, до крадіжки даних тощо.

Майте на увазі, що є дуже багато аналогів. Їх «чіпати» небезпечно. Шахраї розуміють, на що саме є попит у користувачів. І коли з’являється популярна програма, одразу розробляють кілька схожих на неї візуально аналогів та пропонують їх для завантаження у вільному доступі.

Чекайте на офіційний реліз. Користуйтеся лише тим, що пропонують Аpp Store та Google Play.

5. Технічна складність оновлення.

Будь-який застосунок час від часу потребує оновлення. Але якщо не буде стабільного інтернету, зробити це не вийде.

Тобто, сенс користуватися Bitchat є, але виключно після порівняння всіх «за» та «проти» конкретно у своїй ситуації.

Упевнені, що інформація матеріалу буде дуже корисною всім, хто тільки починає знайомство з Bitchat, хто вже зацікавлений в активному використанні застосунку. Не поспішайте. Тоді все, точно, вийде якнайкраще.

Читайте більше в нашій статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.