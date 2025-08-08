General Motors і Hyundai створять п’яти нових моделей авто — Finance.ua
General Motors і Hyundai створять п’яти нових моделей авто

Після місяців чуток General Motors та Hyundai офіційно оголосили про масштабне партнерство: компанії спільно розробляють п’ять нових моделей автомобілів. Більшість із них будуть орієнтовані на ринки Центральної та Південної Америки.
Проект вже у роботі, і кожен із партнерів бере на себе відповідальність за конкретні сегменти. GM очолить розробку середньорозмірного пікапа, тоді як Hyundai працює над компактним автомобілем, компактним кросовером та компактною вантажівкою. Всі моделі матимуть можливість використовувати як традиційні двигуни внутрішнього згоряння, так і силові гібридні установки.
Єдина модель, яка вийде на ринок Північної Америки — це електричний комерційний фургон. За непідтвердженими даними, GM отримає адаптовану версію Hyundai ST1 або Kia PV5, яка стане наступником нинішніх Chevrolet Express та GMC Savana. Якщо все піде за планом, запуск моделей для Латинської Америки відбудеться 2028 року, а електрофургон може з’явитися ще раніше того року. Виготовлятимуть його безпосередньо в Америці.
Компанії вже прогнозують продаж понад 800 тисяч спільно створених автомобілів щороку. Хоча моделі матимуть багато спільного, кожна з них отримає унікальний дизайн екстер’єру та інтер’єру відповідно до бренду.
Крім випуску нових автомобілів, GM та Hyundai планують поглибити співпрацю за іншими напрямками: спільні ініціативи з логістики, транспорту, закупівлі сировини, а також пошук постачальників низьковуглецевої сталі та високотехнологічних компонентів.
