Buick показав флагманський седан майбутнього (фото) — Finance.ua

Buick показав флагманський седан майбутнього (фото) 07.08.2025, 02:03 — Технології&Авто

Buick показав флагманський седан майбутнього (фото)

Американська компанія Buick вирішила продемонструвати своє бачення майбутнього розвитку дизайну та показала концептуальний седан Electra Orbit. Футуристичний автомобіль отримав двері-ножиці та обтічний стрімкий силует, що нагадує ілюстрації науково-фантастичних творів 50-х років минулого століття.

Компанія Buick продовжує «накачувати» нещодавно представлений на китайському ринку суббренд Electra. Черговим кроком на цьому шляху став чудовий розкішний седан, який зовсім не схожий на сучасну продукцію бренду.

Подовжений, низький чотиридверний електромобіль під назвою Electra Orbit поки є лише концептом, але є велика ймовірність, що окремі елементи будуть реалізовані у майбутніх флагманських седанах Buick.

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Китай — величезний ринок для Buick, і GM почала докладати серйозних зусиль, щоб покупці сприймали бренд як серйозного гравця на ринку автомобілів класу люкс. В рамках цього просування компанія запустила суббренд Electra в Азії, і ця нова концепція допомагає китайській аудиторії зрозуміти, що ж це за бренд.

Electra Orbit відрізняється обтічним профілем, який плавно переходить від носа до корми, роблячи його більше схожим на концепт-купе GT, ніж на чотиридверний седан. Дизайн натхненний космічними перегонами 1950-х років і нагадує культовий оригінальний Citroen DS, що дебютував у 1955 році.

Автомобіль отримав шість світлодіодних ліхтарів і емблему, що підсвічується, спереду. Крім того, фірмова символіка використовується на передніх крилах, колісних дисках та задній частині автомобіля. Найбільш яскравим елементом дизайну Electra Orbit є чотири двері-ножиці.

На рендерах інтер’єру видно чотири окремих сидіння, розділених центральною поперечиною, що проходить від передньої до задньої частини, а широка цифрова панель приладів, яка, мабуть, складається з одного тонкого цифрового екрана, простяглася між передніми стійками. Сфера на центральній консолі, ймовірно, покликана керувати системами приводу та інфо-розважальною системою автомобіля, а під лобовим склом ширяє голографічний глобус.

Технічні подробиці поки що не розкриваються. Імовірно, Electra Orbit — це повноцінний електромобіль.

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