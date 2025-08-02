Дебютував найпотужніший кросовер BMW (фото) — Finance.ua
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Дебютував найпотужніший кросовер BMW (фото)

Технології&Авто
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Дебютував найпотужніший кросовер BMW (фото)
Дебютував найпотужніший кросовер BMW (фото)
Унікальний BMW XM, створений у співпраці тюнінг-ательє G-Power та Mansory, отримав екстремальну заряджену модифікацію.
Він поєднує потужність у 950 кінських сил, вражаючий зовнішній вигляд і неймовірну швидкість до 300 км/год. Поки що існує лише один екземпляр, але вже найближчим часом очікується розширення лінійки.
Про це повідомляє видання Carscoops.
Фахівці G-Power вдосконалили гібридну силову установку, що складається з 4,4-літрового V8 твін-турбо та електромотора. Потужність збільшили з 748 до 950 к.с., а крутний момент — з 1000 до 1400 Н∙м. Для більш виразного звучання встановили спортивну вихлопну систему.
Кросовер здатен розганятися до 100 км/год менш ніж за 3,8 секунди. Максимальна швидкість становить 300 км/год, що робить його найшвидшим SUV у лінійці BMW.
За дизайн відповіло ательє Mansory. Автомобіль отримав карбоновий аеродинамічний обвіс: агресивні бампери, розширені арки, декоративні елементи, антикрило та масивні 23-дюймові ковані диски.
У майбутньому компанії планують випустити кілька інших варіантів BMW XM — на 850, 900 та навіть 1000 кінських сил. Таким чином, ця ексклюзивна модель може стати початком нової лінійки ультрапотужних кросоверів BMW.
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За матеріалами:
mmr.ua
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