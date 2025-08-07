Volkswagen представив великий кросовер, дешевший за Tiguan (фото) — Finance.ua

Volkswagen представив великий кросовер, дешевший за Tiguan (фото) 07.08.2025, 00:47 — Технології&Авто

Volkswagen представив великий кросовер, дешевший за Tiguan (фото)

Кросовер Volkswagen Talagon надійшов у продаж в Китаї за ціною від 270 000 до 300 000 юанів ($37 200 — 41 300), тобто він дешевший за новий VW Tiguan.

Подробиці автомобіля розкрили на сайті IT Home.

5,1-метровий Volkswagen Talagon пройшов оновлення. Йому змінили дизайн передньої частини, а в його салоні на передній панелі встановили три дисплеї.

Новий Volkswagen Talagon пропонують у модифікаціях на 6 та 7 місць, а з двома рядами крісел об’єм багажника становить 880 л. Базова комплектація включає безключовий доступ, електропривід сидінь і дверей багажника, тризонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки.

Читайте також Volkswagen закриває завод у Китаї, де виробляли Passat і Superb

Топовий варіант додає паркувальний автопілот, потужну аудіосистему Harman-Kardon з 12 динаміками, підігрів керма, вентиляцію і масаж сидінь.

Кросовер Volkswagen Talagon 2025 комплектують 2,0-літровими бензиновими турбомоторами потужністю 213 і 272 к. с. Обидві версії оснащені 7-ступінчастим роботом DSG та повним приводом.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.