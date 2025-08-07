Volkswagen представив великий кросовер, дешевший за Tiguan (фото) — Finance.ua
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Volkswagen представив великий кросовер, дешевший за Tiguan (фото)

Технології&Авто
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Volkswagen представив великий кросовер, дешевший за Tiguan (фото)
Volkswagen представив великий кросовер, дешевший за Tiguan (фото)
Кросовер Volkswagen Talagon надійшов у продаж в Китаї за ціною від 270 000 до 300 000 юанів ($37 200 — 41 300), тобто він дешевший за новий VW Tiguan.
Подробиці автомобіля розкрили на сайті IT Home.
5,1-метровий Volkswagen Talagon пройшов оновлення. Йому змінили дизайн передньої частини, а в його салоні на передній панелі встановили три дисплеї.
Volkswagen представив великий кросовер, дешевший за Tiguan (фото)
Новий Volkswagen Talagon пропонують у модифікаціях на 6 та 7 місць, а з двома рядами крісел об’єм багажника становить 880 л. Базова комплектація включає безключовий доступ, електропривід сидінь і дверей багажника, тризонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки.
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Volkswagen представив великий кросовер, дешевший за Tiguan (фото)
Кросовер Volkswagen Talagon 2025 комплектують 2,0-літровими бензиновими турбомоторами потужністю 213 і 272 к. с. Обидві версії оснащені 7-ступінчастим роботом DSG та повним приводом.
За матеріалами:
Фокус
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