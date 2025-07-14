Volkswagen закриває завод у Китаї, де виробляли Passat і Superb — Finance.ua

Volkswagen закриває завод у Китаї, де виробляли Passat і Superb Сьогодні 04:12 — Технології&Авто

Volkswagen закриває завод у Китаї, де виробляли Passat і Superb

У Китаї закрився завод спільного підприємства SAIC і Volkswagen, розташований у Нанкіні (провінція Цзянсу). Виробнича база була побудована у 2008 році та мала потужність 360 тисяч автомобілів на рік — на майданчику випускали Volkswagen Passat і Skoda Superb.

Це черговий крок у реструктуризації діяльності німецького автовиробника на китайському ринку.

Bloomberg ще у вересні минулого року повідомляв про плани SAIC Volkswagen закрити завод у Нанкіні.

У відповідь на запит China Business News керівництво SAIC Volkswagen заявило, що коригування виробничих баз є необхідною бізнес-операцією. У компанії розповіли, що закриття заводу — не тільки реакція на поточні виклики, але й активне планування та інвестиції в майбутній розвиток.

Завод SAIC Volkswagen у Нанкіні спочатку належав NAC (Nanjing Automobile Corporation). Після поглинання NAC компанією SAIC у 2007 році він став четвертою за величиною виробничою базою SAIC Volkswagen і 49-ю виробничою базою Volkswagen у світі.

Ampercar За матеріалами:

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