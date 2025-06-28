Volkswagen презентував ексклюзивний Golf GTI на честь 50-річчя (фото) — Finance.ua
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Volkswagen презентував ексклюзивний Golf GTI на честь 50-річчя (фото)

Технології&Авто
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Volkswagen презентував ексклюзивний Golf GTI на честь 50-річчя (фото)
Volkswagen презентував ексклюзивний Golf GTI на честь 50-річчя (фото)
Прем’єра першого покоління Volkswagen Golf GTI відбулася у вересні 1975 року на автосалоні у Франкфурті. Саме тому цього року у світ вийшов ювілейний Volkswagen Golf GTI Edition 50.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Зовнішніми відзнаками ювілейної версії Edition 50 стали численні темні акценти на кузові. У чорному кольорі виконані дах, корпус дзеркал і патрубки випускної системи.
Volkswagen презентував ексклюзивний Golf GTI на честь 50-річчя (фото)
Не обійшлося без логотипів спецсерії на спойлері та дзеркалах. На вибір запропоновано п’ять кольорів кузова, включаючи ексклюзивні зелений Dark Moss та червоний Tornado.

Що змінилось у салоні

У салоні ювілейного хот-хетчу встановлені крісла з інтегрованими підголовниками та розвиненою бічною підтримкою, вони обшиті комбінованою обробкою з характерною для версії GTI картатої тканини та синтетичного велюру.
Volkswagen презентував ексклюзивний Golf GTI на честь 50-річчя (фото)
На кермі з’явився логотип ювілейної версії. Такими ж оздоблені накладки на порогах, а педалі прикрашені яскраво-червоними накладками.

Що під капотом

Головні фішки версії Edition 50 — технічні. Турбомотор 2.0 TSI форсований до 325 к.с. та 420 Нм. Це лише трохи менше, ніж у повнопривідної топ-модифікації Golf R (333 к.с., 420 Нм), хоча Golf GTI має тільки передній привід. Коробка передач — лише семиступінчастий преселективний «робот» DSG.
Передні стійки McPherson і задня чотириважільна підвіска ювілейного хот-хетчу переналаштовані, а кліренс зменшений на 15 мм відносно базового GTI. Максимальна швидкість обмежена на позначці 270 км/год, розгін до «сотні» займає 5,5 с.
Volkswagen презентував ексклюзивний Golf GTI на честь 50-річчя (фото)
Для тих, кому цього мало, підготовлений опційний пакет GTI-Performance. Він включає посилені кріплення підвісок, жорсткіші пружини і переналаштовані адаптивні амортизатори, а кліренс зменшений ще на 5 мм.
Також особливістю пакету GTI-Performance стали ковані 19-дюймові колеса Warmenau, які приблизно на 3 кг легші за звичайні.
На авто також встановлені шини Bridgestone Potenza Race, і вони теж легші за стандартні на 1,1 кг. Титанова випускна система Akrapovič допомогла заощадити ще 11 кг.
Volkswagen презентував ексклюзивний Golf GTI на честь 50-річчя (фото)
Саме хетчбек з пакетом GTI-Performance став найшвидшим серійним автомобілем марки Volkswagen на Нюрбургрингу: коло завдовжки 20,8 км підкорилося йому за 7 хвилин та 46,13 секунди. Позаду залишився навіть повнопривідний Volkswagen Golf R, який три роки тому показав 7 хвилин та 47,31 секунди.
За майже півстоліття було випущено понад 2,5 млн автомобілів Volkswagen Golf GTI: це найпопулярніший «гарячий» хетчбек у світі. Купити Golf GTI Edition 50 можна буде лише на початку наступного року, тож ціни ще не оголошені.
За матеріалами:
РБК-Україна
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