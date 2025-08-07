Стала відома дата презентації iPhone 17: 5 головних змін — Finance.ua

Стала відома дата презентації iPhone 17: 5 головних змін Сьогодні 17:56 — Фондовий ринок

Стала відома дата презентації iPhone 17: 5 головних змін

Згідно з «внутрішньою інформацією від постачальників мобільних телефонів», якою поділився iphone-ticker.de, серія iPhone 17, включаючи сам iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max, буде представлена у вівторок, 9 вересня, пише techradar.

Ці телефони, очевидно, надійдуть у продаж через півтора тижні — 19 вересня.

Залишилося трохи більше місяця чекати на наступні телефони Apple, і ці телефони, ймовірно, варті того, оскільки було заплановано численні оновлення та зміни. Нижче — п’ять найбільших змін, яких ми очікуємо.

1. Новий дизайн

Найбільша зміна, яку прогнозують для лінійки iPhone 17, стосується візуального оформлення, оскільки численні джерела припускають, що ці телефони отримають редизайн.

Основна зміна, ймовірно, стосуватиметься блоку камери, який, як повідомляється, проходитиме по всій ширині задньої панелі у більшості моделей, надаючи цим телефонам вигляду, більше схожого на Google Pixel 9.

Ця зміна також може дозволити використовувати двоколірну кольорову схему, де великий блок камери буде глянцевим, а решта задньої панелі — матовою.

2. iPhone 17 Air замість iPhone 17 Plus

Ще однією великою зміною, про яку ходять чутки, є заміна моделі Plus на iPhone 17 Air. Повідомляється, що ця нова модель буде набагато тоншою за будь-який попередній iPhone, ймовірно, її товщина становитиме близько 5,5 мм, що зробить її більш прямим конкурентом Samsung Galaxy S25 Edge.

Однак, через свою тонкість, він також може мати невеликий акумулятор, і матиме лише одну задню камеру.

Отже, це телефон, який може надавати пріоритет стилю над характеристиками, хоча він все ще може мати великий 6,7-дюймовий екран, як iPhone 16 Plus.

3. Частота оновлення 120 Гц для кожної моделі

Apple продовжує використовувати екрани з частотою оновлення 60 Гц на базових iPhone, незважаючи на те, що більшість телефонів Android середнього класу вже багато років мають екрани з частотою оновлення 120 Гц.

Численні повідомлення свідчать про те, що всі чотири очікувані моделі матимуть дисплей із частотою оновлення 120 Гц, що має забезпечити плавнішу прокрутку.

4. Нові камери

По-перше, всі чотири очікувані моделі iPhone 17, очевидно, матимуть 24-мегапіксельну фронтальну камеру, що забезпечить вдвічі більше мегапікселів, ніж поточна 12-мегапіксельна. iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max можуть мати 48-мегапіксельну телеоб’єктивну камеру, що буде більше, ніж лише 12 мегапікселів у поточних моделях.

Деякі менш ймовірні, але все ж можливі оновлення, включають запис відео 8K для моделей Pro та механічну діафрагму принаймні для однієї моделі iPhone 17. Останнє оновлення дозволить вам регулювати діафрагму, а отже, і глибину різкості.

5. Значне збільшення потужності

Нарешті, одне абсолютно несподіване, але все ж цінне оновлення, про яке ми чуємо, — це підвищення потужності завдяки новому чіпсету.

Зокрема, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max можуть мати новий чіпсет A19 Pro, тоді як iPhone 17 та iPhone 17 Air можуть мати чіпсет A19. У будь-якому разі, це має бути покращенням, оскільки поточні моделі використовують чіпсети A18 або A18 Pro.

Раніше генеральний директор Apple заявив, що iPhone продемонстрував двозначне зростання у третьому кварталі, а дохід компанії склав 94 мільярди доларів, що на 10 відсотків більше, ніж у попередньому році.

Apple вважає, що в наступному кварталі, що закінчиться у вересні, тарифи коштуватимуть компанії 1,1 мільярда дол.

Окрім оголошення про випуск трімільярдного iPhone від Apple, Кук також оголосив під час телефонної розмови, що компанія «значно збільшує інвестиції» у штучний інтелект.

