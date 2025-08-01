3 млрд іPhone у світі: Кук розповів про новий рекорд Apple — Finance.ua

3 млрд іPhone у світі: Кук розповів про новий рекорд Apple Сьогодні 18:10 — Фондовий ринок

3 млрд іPhone у світі: Кук розповів про новий рекорд Apple

Тім Кук під час телефонної розмови про звіт про прибутки компанії за третій квартал повідомив, що Apple відвантажила свій тримільярдний iPhone.

Про це пише Еngadget.

Компанія випустила перший iPhone у 2007 році та продала свій мільярдний iPhone у 2016 році.

Вважається, що свій двохмільярдний iPhone було відвантажено десь у 2021 році, і тепер, лише через чотири роки, компанія досягла нової віхи.

Генеральний директор Apple заявив, що iPhone продемонстрував двозначне зростання у третьому кварталі, а дохід компанії склав 94 мільярди доларів, що на 10 відсотків більше, ніж у попередньому році.

У своєму твіті експерт Apple Марк Гурман припустив, що продажі iPhone за останній квартал були зумовлені тим, що люди купували його зі страху, що пристрій буде для них недоступний у майбутньому через тарифи Трампа.

Читайте також Apple готова збільшити витрати на штучний інтелект

Говорячи про тарифи, Кук саказа, що вони коштували компанії 800 мільйонів доларів у кварталі, що закінчився у червні.

Apple вважає, що в наступному кварталі, що закінчиться у вересні, тарифи коштуватимуть компанії 1,1 мільярда дол.

Окрім оголошення про випуск трімільярдного iPhone від Apple, Кук також оголосив під час телефонної розмови, що компанія «значно збільшує інвестиції» у штучний інтелект.

Читайте також Apple випустила шосте велике оновлення iOS 18 для iPhone

Він сказав, що придбання для активізації зусиль у сфері штучного інтелекту та пришвидшення реалізації дорожньої карти не виключене, хоча він не назвав жодної конкретної компанії, яку Apple потенційно могла б придбати.

Не вистачає грошей на новий iPhone, візьміть кредит готівкою та онлайн в українських банках та фінансових організаціях:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.