Apple готова збільшити витрати на штучний інтелект — Finance.ua
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Apple готова збільшити витрати на штучний інтелект

Фондовий ринок
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Компанія Apple готова збільшити свої витрати на розвиток штучного інтелекту. Таким чином вони прагнуть наздогнати своїх конкурентів, повідомляє Reuters.
Apple планує інвестувати гроші у будівництво нових центрів обробки даних, повідомив генеральний директор компанії Тім Кук. Скільки грошей планує виділити Apple на ШІ, він не уточнив.
Крім того, Apple готова витрачати гроші на об’єднання з іншими компаніями, які займаються штучним інтелектом.
Ми дуже відкриті до злиттів та поглинань, які пришвидшують реалізацію нашої дорожньої карти. Ми не обмежуємося певним розміром компанії, хоча ті, які ми придбали цього року, є невеликими за своєю природою, —
сказав Тім Кук

За даними експертів, Apple суттєво відстає у розвитку ШІ від своїх головних конкурентів, а саме Google та Microsoft, які залучають сотні мільйонів доларів на розробку та покращення штучного інтелекту.
Останнім часом Apple працює над впровадженням штучного інтелекту. Зокрема були плани модернізувати голосового помічника Siri завдяки ШІ, проте впровадження поки відклали через недосконалу роботу.
За матеріалами:
Speka
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