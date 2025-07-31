Apple випустила шосте велике оновлення iOS 18 для iPhone — Finance.ua
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Apple випустила шосте велике оновлення iOS 18 для iPhone

Технології&Авто
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Apple випустила шосте велике оновлення iOS 18 для iPhone
Apple випустила шосте велике оновлення iOS 18 для iPhone
Компанія Apple випустила стабільну версію iOS 18.6 — це вже шосте велике оновлення для операційної систем iOS 18. ПЗ вийшло більш ніж через два місяці після релізу iOS 18.5.
Завантажити нову прошивку на сумісні iPhone можна «по повітрю» через налаштування пристрою. Оновлення важить близько 900 МБ.
Apple випустила шосте велике оновлення iOS 18 для iPhone
iOS 18.6 виправляє помилку в додатку «Фото», через яку користувачі не могли ділитися пам’ятними відео. У нотатках до релізу Apple зазначає: «Це оновлення містить важливі виправлення помилок і покращення безпеки, а також усуває проблему в „Фото“, що заважала ділитися пам’ятними відео».
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Крім того, iOS 18.6 вносить зміни до правил App Store у Європейському Союзі. Користувачі iPhone в ЄС побачать новий інтерфейс для встановлення альтернативних маркетів або програм із сайтів розробників.
За матеріалами:
mezha.media
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