Apple готується до чергової хвилі оновлень: які нові продукти випустить компанія — Finance.ua
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Apple готується до чергової хвилі оновлень: які нові продукти випустить компанія

Технології&Авто
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Apple готується до чергової хвилі оновлень: які нові продукти випустить компанія
Apple готується до чергової хвилі оновлень: які нові продукти випустить компанія
Восени 2025 року Apple традиційно презентує оновлені iPhone та Apple Watch, а також кілька додаткових продуктів, серед яких — нові iPad Pro з процесорами M5, оновлена гарнітура доповненої та віртуальної реальності Vision Pro з чипом M4 та, ймовірно, аксесуари.
Про це повідомляє Bloomberg.
Найбільша активність очікується у першій половині 2026 року. Згідно з останніми інсайдами, Apple готує масштабне, хоч і еволюційне оновлення низки пристроїв:
  • MacBook Pro з чипами M5: 14- та 16-дюймові моделі можуть з’явитися вже на початку 2026 року. Це буде відхід від традиції запуску флагманських ноутбуків восени — подібно до релізу M2 Pro та M2 Max у січні 2023 року.
  • iPhone 17e: Apple, схоже, переходить до щорічного оновлення серії «e», яка є спадкоємцем бюджетної лінійки iPhone SE. Модель отримає чип A19, як і решта серії iPhone 17, але залишиться практично ідентичною за дизайном до iPhone 16e.
  • Бюджетний iPad: компанія планує оновити найдоступнішу модель планшета, яка наразі коштує $349 в США.
  • Оновлений iPad Air: 11- та 13-дюймові версії планшета перейдуть із чипа M3 на новий M4.
  • Новий зовнішній монітор для Mac: це буде перша нова модель з моменту запуску Apple Studio Display у 2022 році.
Попри кількість анонсів, очікуються переважно незначні зміни: нові процесори, покращення продуктивності, без радикальних редизайнів.
Більшість пристроїв залишаться в знайомих корпусах, без істотних оновлень зовнішнього вигляду.
Проте є потенційно цікаве виключення — розумний дисплей для дому, над яким Apple працює вже понад рік.
Цей пристрій виведе компанію в нову для неї категорію, проте, навіть якщо він з’явиться у 2026 році, це буде із запізненням на кілька років порівняно з аналогами від Amazon, Google та інших.
За матеріалами:
mezha.media
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