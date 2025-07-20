Apple готується до чергової хвилі оновлень: які нові продукти випустить компанія — Finance.ua

Apple готується до чергової хвилі оновлень: які нові продукти випустить компанія Сьогодні 03:16 — Технології&Авто

Apple готується до чергової хвилі оновлень: які нові продукти випустить компанія

Восени 2025 року Apple традиційно презентує оновлені iPhone та Apple Watch, а також кілька додаткових продуктів, серед яких — нові iPad Pro з процесорами M 5 , оновлена гарнітура доповненої та віртуальної реальності Vision Pro з чипом M 4 та, ймовірно, аксесуари.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найбільша активність очікується у першій половині 2026 року. Згідно з останніми інсайдами, Apple готує масштабне, хоч і еволюційне оновлення низки пристроїв:

MacBook Pro з чипами M 5 : 14- та 16-дюймові моделі можуть з’явитися вже на початку 2026 року. Це буде відхід від традиції запуску флагманських ноутбуків восени — подібно до релізу M 2 Pro та M 2 Max у січні 2023 року.

: 14- та 16-дюймові моделі можуть з’явитися вже на початку 2026 року. Це буде відхід від традиції запуску флагманських ноутбуків восени — подібно до релізу M Pro та M Max у січні 2023 року. iPhone 17e: Apple, схоже, переходить до щорічного оновлення серії «e», яка є спадкоємцем бюджетної лінійки iPhone SE. Модель отримає чип A19, як і решта серії iPhone 17, але залишиться практично ідентичною за дизайном до iPhone 16e.

Бюджетний iPad: компанія планує оновити найдоступнішу модель планшета, яка наразі коштує $349 в США.

Оновлений iPad Air: 11- та 13-дюймові версії планшета перейдуть із чипа M 3 на новий M 4 .

на новий M . Новий зовнішній монітор для Mac: це буде перша нова модель з моменту запуску Apple Studio Display у 2022 році.

Попри кількість анонсів, очікуються переважно незначні зміни: нові процесори, покращення продуктивності, без радикальних редизайнів.

Більшість пристроїв залишаться в знайомих корпусах, без істотних оновлень зовнішнього вигляду.

Проте є потенційно цікаве виключення — розумний дисплей для дому, над яким Apple працює вже понад рік.

Цей пристрій виведе компанію в нову для неї категорію, проте, навіть якщо він з’явиться у 2026 році, це буде із запізненням на кілька років порівняно з аналогами від Amazon, Google та інших.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.