Тайвань б’є 17-річний рекорд за іноземними інвестиціями — Finance.ua

Тайвань б’є 17-річний рекорд за іноземними інвестиціями Сьогодні 15:38 — Фондовий ринок

Тайвань б’є 17-річний рекорд за іноземними інвестиціями

У липні 2025 року іноземні інвестори вже третій місяць поспіль активно вкладали кошти в акції азійських країн, причому Тайвань зафіксував рекордні інвестиції з часів фінансової кризи 2008 року.

Про це пише Reuters.

За даними LSEG, в липні до тайванських акцій було вкладено $7,78 млрд, а до південнокорейських — $4,52 млрд. Сукупно обидві країни залучили $25,7 млрд за три місяці — на тлі світового буму в інвестиціях, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Південна Корея приваблює також завдяки стабільній політичній ситуації, сильній корпоративній базі й реформам, орієнтованим на акціонерів. Тим часом, Тайвань виграє від своєї ключової ролі у виробництві мікросхем.

Інвестори також повернулися на ринок Таїланду — в липні зафіксовано $499 млн чистих надходжень, перший приплив за останні 9 місяців. Проте політична нестабільність, боргові проблеми домогосподарств і слабке макроекономічне зростання стримують повноцінне відновлення ринку.

Тим часом Індія втратила понад $2 млрд іноземних вкладень у липні — найгірший місяць із лютого. Індонезія та Філіппіни також зазнали відтоку капіталу, тоді як В’єтнам залучив $326 млн інвестицій завдяки сприятливим торговим умовам із США.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.