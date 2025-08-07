Поїзд Київ-Кишинів-Бухарест відновлює рух у тестовому режимі — Finance.ua

Поїзд Київ-Кишинів-Бухарест відновлює рух у тестовому режимі
Як повідомляє Moldova Liberă, у ніч з 7 на 8 серпня потяг вийде з Києва і прибуде в Бухарест у ніч з 8 на 9 серпня.
Повернення - на наступний день.
Поки це тестовий рейс без пасажирів: два українських вагони будуть з’єднані з поїздом Кишинів — Бухарест.
В перспективі маршрут будуть обслуговувати чотири вагона. Це буде перший запуск рейсу з початком війни в Україні.
Як повідомляють в Укрзалізниці, в серпні 2025 року попит на залізничні перевезення вийшов на піковий рівень. За багатьма напрямками кількість запитів на одне доступне місце перевищує 4−5.
Також змінено кількість рейсів, для яких ввели верифікацію через Дія. Підпис у тестовому режимі з 1 серпня. Це необхідно, щоб запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам.
Довідка Finance.ua:
- Запроваджено нові правила перевезення тварин, щоб зробити подорожі з улюбленцями зручнішими та безпечнішими. Тепер великі собаки (вище 45 см у холці) можуть подорожувати всіма типами вагонів.
- «Укрзалізниця» призначила новий поїзд до Карпат. Нагадаємо, Укрзалізниця починає закупівлю вагонів нового покоління, більш ефективних протягом життєвого циклу. Про це повідомила пресслужба компанії.
