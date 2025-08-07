Uniper отримала сотні мільйонів від «Газпрому» через суд — Bloomberg
Німецька енергетична компанія Uniper змогла стягнути з «Газпрому» сотні мільйонів євро завдяки екстреним судовим рішенням у Німеччині та паралельному арбітражу.
Про це пише Bloomberg.
Це перша подібна перемога серед європейських енергетичних гігантів. Більшість інших компаній ще не отримали компенсацій.
Після різкого скорочення російських поставок у 2022 році Uniper, яка раніше була найбільшим покупцем газу з росії у Німеччині, домоглася права через німецькі суди на стягнення понад 8 мільярдів євро, а у 2024 році — ще й рішення міжнародного арбітражу про компенсацію у 13,5 мільярда євро за недопоставлений газ.
З отриманих коштів компанія вже почала повертати державі допомогу, отриману під час кризи.
