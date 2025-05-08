Німецька Uniper стягнула частину компенсації з російського «Газпрому» — Finance.ua

Німецька Uniper стягнула частину компенсації з російського «Газпрому» Сьогодні 20:40 — Фондовий ринок

Німецька Uniper стягнула частину компенсації з російського «Газпрому»

Німецька компанія Uniper, котра до 2022 року була найбільшим імпортером російського газу у Німеччині, змогла домогтися стягнення частини компенсації з російського «Газпрому» за порушення контрактних зобов’язань.

Про це повідомляє Reuters

У звіті компанії зазначається, що частину цієї суми становлять надходження в межах примусового виконання рішень щодо «Газпром експорту».

Reuters уточнює, що в Uniper відмовилися розкривати додаткові деталі, тоді як у «Газпромі» не відповіли на запит журналістів.

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Натомість у німецькій компанії заявили, що як нинішні, так і всі майбутні суми, стягнуті з «Газпрому», передадуть уряду Німеччини. Uniper уже повернула 3,1 мільярда євро з 13,5 мільярда євро державної допомоги, яку отримала у 2022 році.

Тоді «Газпром» спершу обмежив, а згодом повністю зупинив постачання газу до Німеччини. Uniper була змушена терміново закуповувати газ на біржовому та спотовому ринках, водночас забезпечуючи клієнтів ресурсом за значно нижчими цінами, встановленими довгостроковими контрактами. Це спричинило мільярдні збитки. Наприкінці 2022 року компанію націоналізували.

Уже в 2023 році Uniper знову вийшла на прибуток і розпочала підготовку до повторної приватизації. У 2024 році компанія оголосила про офіційне розірвання контрактів із «Газпромом» після рішення арбітражу у Стокгольмі, який присудив Uniper компенсацію у 13 мільярдів євро.

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Нагадаємо, після великих фінансових втрат та втрати європейського ринку газу, російський «Газпром» планує масові звільнення в центральному апараті. Компанія розглядає скорочення 1,6 тисячі працівників головного офісу.

Втрати «Газпрома» на європейському ринку стали відчутними після припинення постачань газу до більшості країн ЄС, що призвело до скорочення експортних обсягів до рівня 1985 року.

У результаті, через зменшення обсягів постачання газу, «Газпром» може втратити понад $6 млрд річного доходу від припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2025 року.

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