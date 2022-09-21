Німеччина націоналізує газового гіганта Uniper — Finance.ua
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Німеччина націоналізує газового гіганта Uniper

Фондовий ринок
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Німеччина націоналізує газового гіганта Uniper
Німеччина націоналізує газового гіганта Uniper
Уряд Німеччини досяг угоди про націоналізацію з імпортером російського газу Uniper, який перебуває на межі банкрутства.
Про це пише Bloomberg.
Уряд Німеччини збільшить капітал компанії на 8 млрд євро та викупить акції акціонера Uniper, фінської компанії Fortum. У самій компанії підтвердили, що погоджуються з умовами націоналізації.
Нова угода замінить липневий план фінансової допомоги, згідно з яким уряд мав придбати 30% акцій Uniper.
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Великий покупець російського газу Uniper опинився у кризовому стані через скорочення постачання газу із рф. Після зупинки поставок російського газу Північним потоком Uniper змушена шукати альтернативні джерела поставок на спотовому ринку.
Серед клієнтів компанії є виробники та місцеві комунальні підприємства. Зростання цін призводить до того, що компанія зазнає збитків у розмірі до 100 млн євро на день.
За підсумками першого півріччя 2022 року збитки компанії перевищили 12 млрд євро.
Як зазначає Bloomberg, після націоналізації німецький уряд, напевно, відмовиться від планів запровадити податок на газ для споживачів.
Очікувалося, що податок принесе 34 млрд євро. Більшість цих коштів призначалася для покриття збитків Uniper.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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