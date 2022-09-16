Німеччина націоналізує активи російської «роснефті» — Finance.ua
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Німеччина націоналізує активи російської «роснефті»

Фондовий ринок
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Німеччина бере під свій контроль німецький підрозділ російської нафтової компанії «роснефть», включаючи частки у трьох нафтопереробних заводах. Таким чином канцлер Олаф Шольц реагує на безпрецедентну енергетичну кризу, спричинену вторгненням в Україну.
Про це пише Bloomberg.
Мережевий регулятор Німеччини (BNetzA) стане довірчим керуючим компаній RN Refining & Marketing та Rosneft Deutschland, на частку яких припадає близько 12% нафтопереробних потужностей Німеччини, а також її частки на нафтопереробних заводах у Шведті, Карлсруе та Фобурзі, повідомило у пʼятницю міністерство економіки.
Цей крок «протидіє загрозі безпеці енергопостачання, що насувається, і закладає важливу основу для збереження і майбутнього розвитку підприємства у Шведті», — йдеться в заяві міністерства.
Взяття під контроль Rosneft Deutschland покликане забезпечити роботу нафтопереробного заводу Schwedt недалеко від польського кордону, який постачає більшу частину авіагасу для аеропорту німецької столиці та бензину для автомобілів регіону. Обʼєкт традиційно покладався на трубопровід «Дружба» з росії для постачання сирої нафти.
«Рішення супроводжується комплексним пакетом на майбутнє, який забезпечить трансформаційний імпульс для регіону та підтримає НПЗ для забезпечення постачання нафти альтернативними маршрутами постачання», — заявили в міністерстві, додавши, що страховики та банки не бажають більше вести бізнес з цими компаніями.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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