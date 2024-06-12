«Газпром» програв 13 мільярдів євро своєму колишньому німецькому партнеру Uniper — Finance.ua
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«Газпром» програв 13 мільярдів євро своєму колишньому німецькому партнеру Uniper

Фондовий ринок
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Арбітражний суд Стокгольма 7 червня дозволив німецькій компанії Uniper розірвати довгостроковий контракт з «Газпром експорт» і присудив їй 13 млрд євро компенсації за недопостачання газу з середини 2022 року.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
«Сьогодні компанія Uniper прийняла рішення розірвати довгострокові контракти на постачання російського газу і таким чином юридично припинила довгострокові відносини з російською державною компанією „Газпром експорт“», — йдеться у повідомленні.
Це рішення стало можливим після того, як 7 червня арбітражний трибунал присудив Uniper право розірвати контракти та стягнути з «Газпром експорту» понад 13 мільярдів євро компенсації за обсяги газу, не поставлені «Газпром експортом» з середини 2022 року.
Попри те, що з червня 2022 року були поставлені лише обмежені обсяги газу, а з кінця серпня 2022 року взагалі не було поставлено жодного обсягу газу, довгострокові контракти на поставку газу між двома компаніями все ще залишалися юридично чинними, а окремі контракти продовжували б діяти до середини 2030-х років.
Після того, як Uniper зазнала значних збитків через обмеження поставок російського газу, наприкінці 2022 року компанія ініціювала арбітражне провадження проти «Газпром експорту». Можливість вирішення спору в арбітражному суді була передбачена контрактом і в минулому неодноразово використовувалася обома сторонами в інших спорах. Арбітражний суд, розташований у Стокгольмі, виніс рішення відповідно до швейцарського законодавства. Рішення арбітражу є юридично обов’язковим і остаточним.
Нагадаємо:
Термін дії угоди про транзит російського газу до ЄС спливає наприкінці цього року і представники європейського уряду ведуть переговори з Україною щодо подачі газу наступного року. Один із варіантів — закачувати газ з Азербайджану до російських трубопроводів, що ведуть до Європи.
За матеріалами:
Економічна Правда
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