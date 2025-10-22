0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

АРМА продає елітний будинок на Оболонській набережній у Києві (фото)

Фондовий ринок
112
АРМА продає елітний будинок на Оболонській набережній у Києві (фото)
АРМА продає елітний будинок на Оболонській набережній у Києві (фото)
Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило на платформі Prozorro відкритий конкурс із відбору управителя для елітного будинку в Києві.
Нерухомість була арештована в кримінальній справі про державну зраду та передана в управління АРМА за рішенням суду.

Вартість

Актив розташований на Оболонській набережній. За результатами незалежної оцінки, ринкова вартість будинку (731,6 кв. м) становить майже 85 млн грн (без ПДВ), а земельної ділянки (0,0775 га) — 26,6 млн грн (без ПДВ).
До домоволодіння прокладено асфальтований під’їзний шлях, будинок має окремий вихід на набережну та впорядковану прибудинкову територію.
АРМА запрошує бізнес, зокрема агентства нерухомості, долучитися до конкурсу на платформі Prozorro та подати свої пропозиції до 28 жовтня 2025 року (18:00).
До участі допускаються потенційні управителі, які відповідають кваліфікаційним вимогам.
Не допускаються: власники арештованих активів і представники держави-агресора.
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіІнвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems