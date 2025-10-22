АРМА продає елітний будинок на Оболонській набережній у Києві (фото) Сьогодні 15:14 — Фондовий ринок

АРМА продає елітний будинок на Оболонській набережній у Києві (фото)

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило на платформі Prozorro відкритий конкурс із відбору управителя для елітного будинку в Києві.

Нерухомість була арештована в кримінальній справі про державну зраду та передана в управління АРМА за рішенням суду.

Вартість

Актив розташований на Оболонській набережній. За результатами незалежної оцінки, ринкова вартість будинку (731,6 кв. м) становить майже 85 млн грн (без ПДВ), а земельної ділянки (0,0775 га) — 26,6 млн грн (без ПДВ).

До домоволодіння прокладено асфальтований під’їзний шлях, будинок має окремий вихід на набережну та впорядковану прибудинкову територію.

АРМА запрошує бізнес, зокрема агентства нерухомості, долучитися до конкурсу на платформі Prozorro та подати свої пропозиції до 28 жовтня 2025 року (18:00).

До участі допускаються потенційні управителі, які відповідають кваліфікаційним вимогам.

Не допускаються: власники арештованих активів і представники держави-агресора.

