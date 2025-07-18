Названо кольори iPhone 17 Pro (фото) — Finance.ua

Названо кольори iPhone 17 Pro (фото)
Стали відомі кольори майбутнього iPhone 17 Pro. Про це написав інсайдер Majin Bu, пише itechua.
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Смартфон вийде у 4 варіантах:
чорному, темно-синьому, сріблястому та яскраво-помаранчевому.
Джерела, наближені до виробника та постачальників аксесуарів, стверджують, що нова палітра підкреслить алюмінієву рамку корпусу й збереже преміальний вигляд серії Pro.
Кольори мають виділити новинку серед попередніх моделей.
Нагадаємо, компанія Apple готується у вересні 2025 року представити новий iPhone 17 Pro. Смартфон отримає оновлений логотип та камеру.
Важлива зміна в новому iPhone 17 Pro — оновлення камери. Зміниться виступ — буде зроблений з алюмінію, матиме прямокутну форму і стане більшим, ніх у попередніх моделях.
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