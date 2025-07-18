Названо кольори iPhone 17 Pro (фото) — Finance.ua

Названо кольори iPhone 17 Pro (фото) Сьогодні 13:28 — Фондовий ринок

Названо кольори iPhone 17 Pro (фото)

Стали відомі кольори майбутнього iPhone 17 Pro. Про це написав інсайдер Majin Bu, пише itechua.

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Смартфон вийде у 4 варіантах:

чорному, темно-синьому, сріблястому та яскраво-помаранчевому.

Джерела, наближені до виробника та постачальників аксесуарів, стверджують, що нова палітра підкреслить алюмінієву рамку корпусу й збереже преміальний вигляд серії Pro.

Кольори мають виділити новинку серед попередніх моделей.

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Нагадаємо, компанія Apple готується у вересні 2025 року представити новий iPhone 17 Pro. Смартфон отримає оновлений логотип та камеру.

Важлива зміна в новому iPhone 17 Pro — оновлення камери. Зміниться виступ — буде зроблений з алюмінію, матиме прямокутну форму і стане більшим, ніх у попередніх моделях.

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