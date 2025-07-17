Яким буде новий складаний iPhone: прогнозована ціна — Finance.ua
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Яким буде новий складаний iPhone: прогнозована ціна

Фондовий ринок
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Яким буде новий складаний iPhone: прогнозована ціна
Яким буде новий складаний iPhone: прогнозована ціна
Аналітики інвестиційного банку UBS прогнозують, що ціна на складаний iPhone у США складе від $1800 до $2000, пише itechua.
Якщо цей прогноз справдиться, новинка стане найдорожчим айфоном в історії Apple — навіть дорожчим за модель Pro Max, стартова вартість якої починається від $1199.
Базова ціна MacBook Pro у США становить $1599.
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Як у Samsung

Порівнюючи з конкурентами, Samsung Galaxy Fold 7 продається від $1999, тому складний iPhone потрапить у схожий ціновий сегмент, що й інші топові складні смартфони.
Нещодавно з’явився новий витік про товщину пристрою. У китайській соцмережі Weibo інсайдер під ніком Instant Digital повідомив, що товщина складаного iPhone у розкладеному стані становитиме не менше 4,8 мм. Раніше аналітик Мін-Чі Куо прогнозував товщину 4,5 мм, але ця цифра може виявитися недосяжною.
Для порівняння: Samsung Galaxy Fold 7 у розкладеному вигляді має товщину 4,2 мм. Навіть за найоптимістичнішими оцінками, складаний iPhone буде товщим за конкурента. При цьому Samsung випускає складані смартфони з 2019 року, а Apple лише готується увійти в цей сегмент.
Раніше у липні 2025 року компанія Samsung презентувала новий флагманський складаний смартфон Galaxy Fold 7, який отримав звання найтоншого у світі серед пристроїв свого класу. Цей прорив дозволив бренду залишити позаду провідних китайських виробників, які раніше утримували лідерство у сегменті ультратонких складаних смартфонів.
За матеріалами:
Finance.ua
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