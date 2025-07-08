IPhone 17 Pro отримає оновлений логотип та камеру: деталі — Finance.ua
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IPhone 17 Pro отримає оновлений логотип та камеру: деталі

Технології&Авто
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IPhone 17 Pro отримає оновлений логотип та камеру: деталі
IPhone 17 Pro отримає оновлений логотип та камеру: деталі, Фото: 9TO5Mac
Компанія Apple готується у вересні 2025 року представити новий iPhone 17 Pro. Смартфон отримає оновлений логотип та камеру.
Про це повідомляє 9TO5Mac.
Про оновлений дизайн майбутнього iPhone 17 Pro та Pro Max повідомив інсайдер Маджин Бу.
Фото, які він опублікував показують, що майбутній iPhone отримає логотип в новому місці. Тепер знак Apple буде розміщений не посередині телефону, а трохи нижче.
IPhone 17 Pro отримає оновлений логотип та камеру: деталі
Крім того, особливістю iPhone 17 Pro є той факт, що Apple перейде на двоколірний дизайн, з повністю алюмінієвою рамкою і виступом камери.
Проте за словами інсайдера, задня кришка такі міститиме елементи скла для бездротової зарядки, саме посередині скляного елементу і буде розміщено логотип Apple.
Важлива зміна в новому iPhone 17 Pro — оновлення камери. Зміниться виступ — буде зроблений з алюмінію, матиме прямокутну форму і стане більшим, ніх у попередніх моделях.
За матеріалами:
Speka
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