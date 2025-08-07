Офіс Генерального прокурора повертає державі десятки гектарів землі навколо Музею в Пирогові — Finance.ua

Офіс Генерального прокурора повертає державі десятки гектарів землі навколо Музею в Пирогові Сьогодні 16:15 — Фондовий ринок

Офісу Генерального прокурора вдалося зупинити комерційне загарбання території довкола Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові та повернути у власність територіальної громади десятки гектарів землі, включно з тими, що входять до охоронних зон музею.

Особливістю цього Музею є його розташування просто неба з понад 200 цінними архітектурними експонатами, що представляють традиції різних регіонів України.

Архітектурний ансамбль потребує достатньої вільної території для належного візуального сприйняття, збереження просторової цілісності та захисту від зовнішніх впливів.

Історія

Ще у 2007 році Київська міська рада, за каденції тодішнього мера, неправомірно передала у приватну власність та оренду понад 1,5 тис. гектарів сільськогосподарських земель житлово-будівельним кооперативам під житлову забудову, створеним на підставних осіб.

Понад 100 гектарів цієї землі розташовані в межах охоронних зон Національного музею народної архітектури та побуту України, де відповідно до законодавства заборонена будь-яка діяльність, що може завдати шкоди об’єктам культурної спадщини, зокрема нове будівництво.

З метою захисту інтересів держави органами прокуратури до суду пред’явлено 17 позовів про визнання недійсними рішень Київради та повернення земель. Усі позови задоволено. Зокрема, у межах одного з таких позовів прокуратура домоглася повернення земельної ділянки площею 108 га, яку було незаконно передано у власність житлово-будівельному кооперативу.

Ця земля раніше перебувала у користуванні суб’єкта господарювання, який ще у 2007 році добровільно відмовився від неї, припинивши договірні відносини з Київрадою.

Втім, у 2018 році суб’єкт господарювання безпідставно здійснив реєстрацію речових прав на частину з цих земель, а саме 72,2 га поблизу Музею.

Враховуючи, що, згідно із законодавством такі землі не можуть перебувати у приватній власності, прокуратура подала до суду 6 позовів в інтересах держави щодо скасування державної реєстрації речових прав на ці землі. Усі позови прокурора задоволено.

Що нині

Крім того, прокуратура домоглася скасування наказу Міністерства культури 2007 року, яким охоронні зони Музею було безпідставно зменшено з 2 км до 25 м.

За позовом Офісу Генерального прокурора до суду зазначений наказ скасовано, а Мінкульт зобов’язано встановити належні межі і режими використання зон охорони Музею в Пирогові.

Міністерство добровільно рішення суду не виконало, за що на нього накладено штраф 5,1 тис. грн.

