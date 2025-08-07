Прокуратура через суд вимагає знести будівлю ресторану в парку ім. Т.Г. Шевченка: чому так — Finance.ua
Прокуратура через суд вимагає знести будівлю ресторану в парку ім. Т.Г. Шевченка: чому так

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва у судовому порядку вимагає скасувати реєстрацію права власності на будівлю ресторану площею майже 500 кв.м., знести її та повернути територіальній громаді столиці земельну ділянку площею 0,0567 га.
Про повідомляє прокуратура.
Про що йдеться
Йдеться про ділянку, що розташована в Парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк ім. Т.Г. Шевченка», яка належить до категорії земель природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.
Органами прокуратури встановлено незаконність будівництва та подальшої реєстрації права власності на цю будівлю, в парку, де заборонена будь-яка діяльність, не пов’язана з безпосередніми функціями парку, а також заборонено розміщення будівель і споруд.
Реагуючи на ці порушення, Шевченківська окружна прокуратура м. Києва звернулася до Господарського суду міста Києва.
Наразі Господарським судом міста Києва відкрито провадження за позовом прокурора та призначено підготовче судове засідання.
