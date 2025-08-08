Міжнародний арбітражний трибунал припинив провадження компанії Коломойського проти України на $700 млн — Finance.ua

Міжнародний арбітражний трибунал припинив провадження компанії Коломойського проти України на $700 млн Сьогодні 16:35 — Фондовий ринок

Міжнародний арбітражний трибунал припинив провадження компанії Коломойського проти України на $700 млн

Арбітражний трибунал, утворений під егідою Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID), ухвалив рішення про остаточне припинення провадження у справі Gilward Investments B.V. проти України.

Про це йдеться в повідомленні Мінюсту

Підставою для такого рішення стала несплата Позивачем обов’язкового арбітражного збору попри неодноразові попередження Трибуналу.

Позов було подано ще у 2015 році компанією Gilward Investments B.V., кінцевими бенефіціарними власниками якої є Ігор Коломойський та Григоргій Гуртовий.

Позов стосувався вимог на суму близько 700 млн доларів США та базувався на твердженнях Позивача про нібито протиправні дії українських державних органів, що начебто призвели до банкрутства ПрАТ «Авіакомпанія Аеросвіт».

Серед висунутих претензій — обмеження доступу до міжнародних авіамаршрутів, надання конкуренту (МАУ) виключних прав без нормативного обґрунтування, бездіяльність Фонду державного майна як акціонера, експропріація земельної ділянки в аеропорту «Бориспіль», затримки з відшкодуванням ПДВ та втручання у процедуру банкрутства.

У 2017 році, на запит України, Трибунал вирішив поділити провадження на дві фази — юрисдикційну та розгляд по суті.

У квітні 2022 року провадження було зупинено у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну, однак згодом — у травні 2023 року — його поновили.

Міністерство юстиції України, спільно з юридичними радниками, у тісній координації з Державіаслужбою, у березні 2024 року подало відзив на позов, у якому довело, що банкрутство «Аеросвіту» було спричинене виключно внутрішньою фінансовою неспроможністю, неефективним управлінням та діями пов’язаних з Позивачем осіб, а не втручанням держави.

Незважаючи на затримки, Трибунал встановив обов’язок сторін здійснити сплату арбітражного збору у розмірі 150 тисяч доларів США до 12 листопада 2024 року. Однак Позивач так і не здійснив платіж, унаслідок чого провадження було зупинено у січні 2025 року, а згодом — остаточно припинено.

Таким чином, було остаточно припинено провадження, ініційоване українським олігархом з метою перекласти на державу відповідальність за фінансові наслідки банкрутства, спричиненого внутрішньою неспроможністю та неефективним управлінням.

