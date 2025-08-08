День фінансів: зарплати до 40 тисяч, дефляція, нова модель GPT-5 — Finance.ua

День фінансів: зарплати до 40 тисяч, дефляція, нова модель GPT-5 Сьогодні 17:45

П’ятниця, 8 серпня. Уряд очікує, що до 2028 року українці в середньому зароблятимуть до 40 тисяч. Водночас мінімальну зарплату Мінфін поки відмовляється підвищувати.

Зарплати українців сягнуть 39 тис. грн

Уряд очікує, що середня зарплата українців до 2028 року зростатиме майже на 5 тис. грн щороку. У новому прогнозі розвитку економіки закладено два можливі сценарії.

За першим сценарієм (оптимістичним) номінальна середньомісячна зарплата, брутто, зростатиме так: 2026 рік — 30 240 грн; 2027 — 35 268 грн; 2028 — 39 758 грн.

За песимістичного сценарію, тобто у разі продовження активної фази війни, прогнозуються такі заробітні плати: 2026 рік — 30 032 грн; 2027 — 34 808 грн; 2028 — 39 436 грн.

Водночас профспілки звернулися до уряду з пропозицією підвищити прожитковий мінімум та мінімальну зарплату за підсумками першого півріччя 2025 року. Однак Міністерство фінансів заявило, що наразі немає підстав змінювати бюджет.

Особливості нового «Контракту 18−24»

Міністерство оборони опублікувало деталі експериментального проєкту «Контракт 18−24». Тепер він поширюватиметься на штатні посади, пов’язані з експлуатацією безпілотних систем. Контракт укладатиметься на 2 роки. Його обов’язковою умовою є безпосередня участь у бойових діях не менше 12 місяців.

Крім того, до кінця 2025 року Міністерство оборони планує розробити новий покращений контракт для військовослужбовців, запровадити цифровий ТЦК та запустити Defense City.

OpenAI презентував GPT-5

У компанії заявляють , що це їхній найкращий штучний інтелект, який значно перевершує попередні версії за точністю, безпекою, швидкістю, кодуванням і якістю тексту. Відсьогодні ним можуть скористатися всі, навіть користувачі без підписки.

📱🔄️📱 Нагадаємо, що в липні співзасновник Twitter Джек Дорсі представив експериментальний месенджер, що функціонує без підключення до інтернету, — Bitchat. Основна інновація Bitchat полягає в використанні технології mesh. Це назва децентралізованої системи передавання даних, яка дозволяє з’єднуватися між собою напряму за допомогою Bluetooth, Wi-Fi Direct, або інших коротко діапазонних бездротових протоколів.

Але чи справді все так добре, як звучить? Finance.ua вирішив дізнатися про цей месенджер більше 👇

Дефляція в Україні

У липні 2025 року споживчі ціни в Україні знизилися на 0,2% у порівнянні з червнем. У річному вимірі інфляція також уповільнилася — до 14,1%. За даними Держстату, базова інфляція в липні становила 0,3% порівняно з червнем, а в річному вимірі — 11,7%.

Зарплати розробників

За даними Djinni, в липні медіанна зарплата розробників із семирічним досвідом становила $4 тисячі. Зарплатні очікування кандидатів із досвідом понад сім років цього місяця були такими ж, як і у фахівців із п’ятирічним досвідом. Торік у липні вони були на $500 вищими.

Як повідомили в DOU, у 2024 році та в першому та другому кварталах 2025 року IT-фахівці перерахували до держбюджету понад 61 мільярд гривень податків.

Скорочення валютних резервів

Станом на 1 серпня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43,03 млрд. У липні вони зменшилися на 4,5%. Як пояснили в Національному банку, така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями та борговими виплатами країни в іноземній валюті.

Як заявив голова Нацбанку Андрій Пишний, Україна на наступний рік вже може розраховувати на 22 млрд доларів зовнішнього фінансування, однак потреба складає близько 35 млрд доларів. При цьому НБУ має намір уникнути емісії гривні. Щодо решти суми, Україні ще необхідно пройти перемовини та закріпити їх як на політичному, так і на операційному рівні.

Заборона на примусове стягнення боргів

Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо особливостей кредитування та фінансового лізингу в період дії воєнного стану. Закон передбачає, що окремі категорії позичальників звільняються від обов’язку сплачувати кредит або позику. Пільга поширюється на бізнес, майно якого після початку повномасштабної війни опинилося в окупації або в зоні бойових дій.

Робота за кордоном

У 2025 році працевлаштування за кордоном залишається одним з найпопулярніших варіантів для українців, які прагнуть стабільності, гідної зарплати та кращих перспектив. Водночас зростають і ризики натрапити на шахраїв — фальшиві агентства, неофіційні умови чи недійсні договори. Як легально працевлаштуватися та уникнути шахраїв — розповідаємо тут

До речі, за даними Державної служби зайнятості, за перші сім місяців 2025 року в базі служби з’явилося понад 3,2 тисячі вакансій, у яких роботодавці пропонують житло або компенсують витрати на оренду.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.