Профспілки пропонують підвищити мінімалку: що кажуть у Мінфіні — Finance.ua

Профспілки пропонують підвищити мінімалку: що кажуть у Мінфіні Сьогодні 09:29 — Казна та Політика

Профспілки пропонують підвищити мінімалку: що кажуть у Мінфіні

Профспілки звернулися до уряду з пропозицією підвищити прожитковий мінімум та мінімальну зарплату за підсумками першого півріччя 2025 року. Вони вважають, що зростання цих показників покращить життя українців і допоможе відновленню економіки.

Про це пишуть Новини. Live з посиланням на Федерацію професійних спілок України.

Зараз мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 грн, але після сплати податків працівник отримує лише 6 160 грн. Пропозицію про підвищення цього показника профспілки офіційно направили до Кабміну ще в липні.

Вона передбачає зміни до Держбюджету на 2025 рік, зокрема підвищення соцвиплат та допомоги для внутрішньо переміщених осіб — за умови позитивної динаміки економіки та наявності коштів у бюджеті.

Читайте також У Нацбанку спрогнозували, як зростатимуть зарплати українців у найближчі три роки

Однак Міністерство фінансів заявило, що наразі немає підстав змінювати бюджет. Відомство посилається на стабільність економічних прогнозів і побоювання щодо навантаження на бізнес.

«Враховуючи зазначене, вважаємо, що на сьогодні для внесення змін до Закону щодо підвищення розмірів прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати немає підстав», — йдеться у відповіді Мінфіну.

Міністерство економіки теж наголосило, що будь-яке підвищення «мінімалки» слід ретельно прорахувати, щоб уникнути:

тиску на роботодавців;

додаткових витрат для держави;

зростання явища зарплат «у конвертах».

Читайте також В яких містах України виросли зарплати

Перед цим, вважають у міністерстві, необхідно провести консультації з бізнесом та іншими сторонами.

Профспілки ж переконані, що зростання зарплат і соціальних стандартів наблизить Україну до європейського рівня, посилить купівельну спроможність людей, поверне трудових мігрантів додому і збільшить надходження до бюджету та Пенсійного фонду.

Нагадаємо, за даними опитування OLX Робота, більшість українців вважають прийнятною зарплату від 20 до 50 тисяч гривень на місяць.

За яку зарплату готові працювати:

до 10 тис. грн — 4%;

10−20 тис. грн — 14,6%;

20−30 тис. грн — 27%;

30−50 тис. грн — 33%;

понад 50 тис. грн — 21,4%.

👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.