Профспілки пропонують підвищити мінімалку: що кажуть у Мінфіні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Профспілки пропонують підвищити мінімалку: що кажуть у Мінфіні

Казна та Політика
74
Профспілки пропонують підвищити мінімалку: що кажуть у Мінфіні
Профспілки пропонують підвищити мінімалку: що кажуть у Мінфіні
Профспілки звернулися до уряду з пропозицією підвищити прожитковий мінімум та мінімальну зарплату за підсумками першого півріччя 2025 року. Вони вважають, що зростання цих показників покращить життя українців і допоможе відновленню економіки.
Про це пишуть Новини. Live з посиланням на Федерацію професійних спілок України.
Зараз мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 грн, але після сплати податків працівник отримує лише 6 160 грн. Пропозицію про підвищення цього показника профспілки офіційно направили до Кабміну ще в липні.
Вона передбачає зміни до Держбюджету на 2025 рік, зокрема підвищення соцвиплат та допомоги для внутрішньо переміщених осіб — за умови позитивної динаміки економіки та наявності коштів у бюджеті.
Читайте також
Однак Міністерство фінансів заявило, що наразі немає підстав змінювати бюджет. Відомство посилається на стабільність економічних прогнозів і побоювання щодо навантаження на бізнес.
«Враховуючи зазначене, вважаємо, що на сьогодні для внесення змін до Закону щодо підвищення розмірів прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати немає підстав», — йдеться у відповіді Мінфіну.
Міністерство економіки теж наголосило, що будь-яке підвищення «мінімалки» слід ретельно прорахувати, щоб уникнути:
  • тиску на роботодавців;
  • додаткових витрат для держави;
  • зростання явища зарплат «у конвертах».
Читайте також
Перед цим, вважають у міністерстві, необхідно провести консультації з бізнесом та іншими сторонами.
Профспілки ж переконані, що зростання зарплат і соціальних стандартів наблизить Україну до європейського рівня, посилить купівельну спроможність людей, поверне трудових мігрантів додому і збільшить надходження до бюджету та Пенсійного фонду.
Нагадаємо, за даними опитування OLX Робота, більшість українців вважають прийнятною зарплату від 20 до 50 тисяч гривень на місяць.
За яку зарплату готові працювати:
  • до 10 тис. грн — 4%;
  • 10−20 тис. грн — 14,6%;
  • 20−30 тис. грн — 27%;
  • 30−50 тис. грн — 33%;
  • понад 50 тис. грн — 21,4%.
👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.
За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems