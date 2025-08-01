У Нацбанку спрогнозували, як зростатимуть зарплати українців у найближчі три роки — Finance.ua

У Нацбанку спрогнозували, як зростатимуть зарплати українців у найближчі три роки Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

У Нацбанку спрогнозували, як зростатимуть зарплати українців у найближчі три роки

З початку 2025 року пропозиція робочої сили зростає швидше, ніж попит, однак дефіцит працівників на ринку праці залишається значним і продовжує стримувати економічне відновлення.

Про це сказано в щоквартальному Інфляційному звіті за липень 2025 року.

У першій половині року проблеми бізнесу з наймом дещо послабилися. Це пов’язано з збільшенням кількості тих, хто шукає роботу, а також зі зниженням попиту на нові кадри через повільніші темпи зростання економіки. Наприклад, кількість резюме на сайтах пошуку роботи зростала значно швидше, ніж вакансії.

Графік: НБУ

Хоча темпи трудової міграції дещо знизилися, вона все ще обмежує зростання пропозиції праці. У першому півріччі 2025 року за кордон виїхало близько 60 тисяч осіб, тоді як торік ця цифра перевищувала 200 тисяч. За даними ООН, на 1 липня за межами України залишалося 5,6 млн осіб.

Дефіцит кадрів підштовхує зарплати вгору

Збільшення пропозицій роботи частково послабило тиск дефіциту кадрів на бізнес, але попит на працівників залишився високим. Через це дефіцит робочої сили й далі обмежує зростання виробництва та підштовхує зарплати вгору.

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Очікується, що «перегрів» ринку праці збережеться. Дослідження Держслужби зайнятості, ФРУ та Helvetas засвідчує, що працівників цікавлять не лише зарплати, а й умови праці. Зокрема, зростає попит на дистанційну роботу та неповну зайнятість, а вимушені переселенці часто звертають увагу на наявність житла.

За цих умов роботодавці, ймовірно, переходитимуть до нецінової конкуренції, тобто залучатимуть працівників не лише грошима, а й іншими перевагами. Це може уповільнити темпи зростання зарплат.

Графік: НБУ

Рівень безробіття

На тлі зростання попиту на робочу силу рівень безробіття поступово знижуватиметься і до кінця прогнозного періоду закріпиться нижче 10%.

Диспропорції на ринку праці, викликані змінами в структурі економіки, зовнішньою та внутрішньою міграцією, мобілізацією, зберігатимуться але поступово послаблюватимуться разом із нормалізацією умов економічної діяльності. Національний банк очікує на поступове повернення мігрантів в Україну і насичення ринку праці.

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Графік: НБУ

Реальні зарплати зростатимуть і надалі, хоча темпи приросту уповільняться до 4−5% за рік через зменшення дефіциту кадрів і більшу конкуренцію роботодавців за працівників не лише грошима.

Згідно з прогнозом НБУ, у 2025 році середня зарплата українців зросте на 19,0%, проте середня інфляція за рік становитиме 13,3%. Це призведе до того, що реальна зарплата зросте на 5,2%. Водночас збільшення реальних зарплат сповільнилося до 9,2% р/р у І кварталі 2025 року.

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Графік: НБУ

Нацбанк очікує, що в 2026 році номінальна зарплата зросте на 13,0%, а реальна на 5,1%. У 2027 році номінальна зарплата зросте на 9,6%, реальна — на 3,8%.

Таблиця: НБУ

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