Volkswagen завершує випуск преміального кросовера Touareg — Finance.ua

Volkswagen завершує випуск преміального кросовера Touareg 11.08.2025, 01:02 — Технології&Авто

Volkswagen завершує випуск преміального кросовера Touareg

Після більш ніж двох десятиліть на вершині модельного ряду Volkswagen, Touareg знімають із виробництва.

Згідно з повідомленнями, флагманський кросовер піде з виробництва до 2026 року, а прямої заміни йому не планується, повідомляє Autoblog.

Натомість VW зосередиться на більш доступних та універсальних моделях, таких як Tayron, і тим самим завершить з одним з найвпливовіших кросоверів останніх 25 років.

Випущений у 2002 році Touareg став проривом Volkswagen — преміальним середньорозмірним кросовером, побудованим на базі Audi Q7 та Porsche Cayenne. За три покоління він перетворився на високотехнологічний крейсер з пневмопідвіскою, гібридним приводом з підзарядкою від мережі і повним рульовим управлінням — усе це на платформі MLB Evo.

Попри чудову начинку, Touareg завжди був нішевим продуктом. Він, який ніколи не продавався в США після 2017 року, досяг успіху в Європі та Китаї, але так і не зміг зрівнятися з нестримним зростанням продажів більш популярних моделей VW. І тепер, в умовах посилення мит і зниження маржі, Volkswagen прагне спрощення. У міру того, як бренд робить поворот до нового покоління ID.4, щоб конкурувати з Tesla Model Y, дорогі кросовери, такі як Touareg, більше не мають фінансового сенсу.

Стратегія Volkswagen тепер спирається на Tayron, кросовер на базі MQB, що пропонує п’яти- та семимісні конфігурації, гібридні силові установки та ширшу ринкову привабливість. Очікується, що він стане найбільшим позашляховиком VW у кількох регіонах, включаючи Європу та деякі регіони Азії, заповнивши нішу, залишену Touareg, але з більш привабливою ціною та вищим потенціалом продажів.

Цей крок є частиною ширших зусиль VW із захисту прибутку за умов зростання витрат. Останній звіт про доходи бренду показав високі продажі, але різке падіння рентабельності, особливо в сегментах з високою часткою експорту. Це підштовхнуло VW до переорієнтації на гнучкі платформи та автомобілі з більш високою рентабельністю.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.