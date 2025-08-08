Зарплати розробників у липні: що змінилося за рік — Finance.ua

Зарплати розробників у липні: що змінилося за рік Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

У липні медіанна зарплата розробників із семирічним досвідом становила $4 тисячі.

Про це повідомляє Djinni.

Зарплатні очікування кандидатів із досвідом понад сім років цього місяця були такими ж, як і у фахівців із п’ятирічним досвідом. Торік у липні вони були на $500 вищими.

За даними сайту для пошуку роботи, зарплати розробників знизилися в більшості категорій досвіду:

0−1 рік — $500 (2023), $400 (2024), $500 (2025);

1−2 роки — $800 → $600 → $600;

2−3 роки — $1650 → $1250 → $1000;

3−5 років — $3000 → $2500 → $2500;

5−7 років — $4500 → $4000 → $4000;

7+ років — $5000 → $4500 → $4000.

Серед досвідчених спеціалістів найчастіше наймають:

фронтенд-розробників;

PHP;

.NET;

Java.

На рівні Middle (3−4 роки досвіду) найбільш затребувані спеціалісти:

Node. js;

JavaScript;

.NET;

Python.

Серед кандидатів із досвідом 1−2 роки найчастіше наймають розробників:

Java;

JavaScript;

Python.

Водночас на цьому рівні досвіду частіше, ніж програмістів, беруть дизайнерів, маркетологів та тестувальників (QA).

Фахівців із досвідом до року наймають рідко. Найпопулярніший напрям серед новачків — Python, але навіть їх беруть удвічі менше, ніж QA.

Нагадаємо, Україна потрапила до десятки країн з найбільшою кількістю учасників щорічного опитування Stack Overflow Developer Survey 2025, посівши сьоме місце.

Медіанна зарплата українських тестувальників виросла до $2200, що на $200 більше, ніж пів року тому. Найбільше зростання зарплат — у Middle QA в усіх напрямках.

