Зарплати розробників у липні: що змінилося за рік — Finance.ua

Зарплати розробників у липні: що змінилося за рік
У липні медіанна зарплата розробників із семирічним досвідом становила $4 тисячі.
Про це повідомляє Djinni.
Зарплатні очікування кандидатів із досвідом понад сім років цього місяця були такими ж, як і у фахівців із п’ятирічним досвідом. Торік у липні вони були на $500 вищими.
За даними сайту для пошуку роботи, зарплати розробників знизилися в більшості категорій досвіду:
  • 0−1 рік — $500 (2023), $400 (2024), $500 (2025);
  • 1−2 роки — $800 → $600 → $600;
  • 2−3 роки — $1650 → $1250 → $1000;
  • 3−5 років — $3000 → $2500 → $2500;
  • 5−7 років — $4500 → $4000 → $4000;
  • 7+ років — $5000 → $4500 → $4000.
Інфографіка: Djinni
Інфографіка: Djinni
Серед досвідчених спеціалістів найчастіше наймають:
  • фронтенд-розробників;
  • PHP;
  • .NET;
  • Java.
На рівні Middle (3−4 роки досвіду) найбільш затребувані спеціалісти:
  • Node. js;
  • JavaScript;
  • .NET;
  • Python.
Серед кандидатів із досвідом 1−2 роки найчастіше наймають розробників:
  • Java;
  • JavaScript;
  • Python.
Водночас на цьому рівні досвіду частіше, ніж програмістів, беруть дизайнерів, маркетологів та тестувальників (QA).
Фахівців із досвідом до року наймають рідко. Найпопулярніший напрям серед новачків — Python, але навіть їх беруть удвічі менше, ніж QA.
Нагадаємо, Україна потрапила до десятки країн з найбільшою кількістю учасників щорічного опитування Stack Overflow Developer Survey 2025, посівши сьоме місце.
Медіанна зарплата українських тестувальників виросла до $2200, що на $200 більше, ніж пів року тому. Найбільше зростання зарплат — у Middle QA в усіх напрямках.
