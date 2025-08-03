Україна посіла сьоме місце у світі за кількістю розробників — Finance.ua

Україна посіла сьоме місце у світі за кількістю розробників Сьогодні 09:10 — Особисті фінанси

Україна посіла сьоме місце у світі за кількістю розробників

Україна потрапила до десятки країн з найбільшою кількістю учасників щорічного опитування Stack Overflow Developer Survey 2025, посівши сьоме місце.

Про це свідчать результати дослідження DOU.

«Попри війну, міграцію і всі труднощі, українські розробники залишаються активними на глобальному ринку і продовжують впливати на технологічні тренди», — зазначають автори дослідження.

Цього року в опитуванні взяли участь понад 49 тисяч розробників із 177 країн, і частка українців склала 2,7% — це більше, ніж у Польщі (2,5%) та Італії (2,4%).

Опитування показало багато цікавих тенденцій, зокрема:

ШІ вже став звичною частиною роботи: 84% розробників або вже користуються AI-інструментами, або планують почати. Половина професіоналів зізналася, що працює з ними щодня.

Використання Python зросло ще на 7% за рік. Мова впевнено тримається в лідерах разом із JavaScript (66%) та SQL (58,6%)

69% користувачів кажуть, що стали працювати продуктивніше, але лише 17% помітили, що це покращує командну взаємодію.

Цьогоріч також зросла задоволеність роботою. 24,5% розробників задоволені своїм місцем роботи, тоді як торік цей показник був 20%.

Нагадаємо, за останні пів року тенденція до зниження зарплат збереглася тільки у розробників рівня Middle (-$50 проти грудня 2024 року). Зарплати досвідчених розробників рівня Senior і вище мають тенденцію до зростання. Виняток — Tech Leads, медіанна зарплата у яких дещо знизилась (-$50 за пів року). Падіння зарплат джуніор-розробників зупинилося — медіана повернулася на рівень літа 2024 року (+$30 за пів року).

Як свідчить квартальний звіт Djinni, порівняно з минулим кварталом, найбільше зросла кількість вакансій для ейчарів та рекрутерів, а також для девопсів і дата спеціалістів. Для розробників кількість, навпаки, знизилась.

Dou За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.