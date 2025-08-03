Україна посіла сьоме місце у світі за кількістю розробників — Finance.ua
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Україна посіла сьоме місце у світі за кількістю розробників

Особисті фінанси
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Україна посіла сьоме місце у світі за кількістю розробників
Україна посіла сьоме місце у світі за кількістю розробників
Україна потрапила до десятки країн з найбільшою кількістю учасників щорічного опитування Stack Overflow Developer Survey 2025, посівши сьоме місце.
Про це свідчать результати дослідження DOU.
«Попри війну, міграцію і всі труднощі, українські розробники залишаються активними на глобальному ринку і продовжують впливати на технологічні тренди», — зазначають автори дослідження.
Україна посіла сьоме місце у світі за кількістю розробників
Цього року в опитуванні взяли участь понад 49 тисяч розробників із 177 країн, і частка українців склала 2,7% — це більше, ніж у Польщі (2,5%) та Італії (2,4%).
Опитування показало багато цікавих тенденцій, зокрема:
  • ШІ вже став звичною частиною роботи: 84% розробників або вже користуються AI-інструментами, або планують почати. Половина професіоналів зізналася, що працює з ними щодня.
  • Використання Python зросло ще на 7% за рік. Мова впевнено тримається в лідерах разом із JavaScript (66%) та SQL (58,6%)
  • 69% користувачів кажуть, що стали працювати продуктивніше, але лише 17% помітили, що це покращує командну взаємодію.
Україна посіла сьоме місце у світі за кількістю розробників
Цьогоріч також зросла задоволеність роботою. 24,5% розробників задоволені своїм місцем роботи, тоді як торік цей показник був 20%.
Нагадаємо, за останні пів року тенденція до зниження зарплат збереглася тільки у розробників рівня Middle (-$50 проти грудня 2024 року). Зарплати досвідчених розробників рівня Senior і вище мають тенденцію до зростання. Виняток — Tech Leads, медіанна зарплата у яких дещо знизилась (-$50 за пів року). Падіння зарплат джуніор-розробників зупинилося — медіана повернулася на рівень літа 2024 року (+$30 за пів року).
Як свідчить квартальний звіт Djinni, порівняно з минулим кварталом, найбільше зросла кількість вакансій для ейчарів та рекрутерів, а також для девопсів і дата спеціалістів. Для розробників кількість, навпаки, знизилась.
За матеріалами:
Dou
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