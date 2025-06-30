Як змінюється зарплата розробника з досвідом — аналіз Djinni (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як змінюється зарплата розробника з досвідом — аналіз Djinni (інфографіка)

Особисті фінанси
18
Як змінюється зарплата розробника з досвідом — аналіз Djinni (інфографіка)
Як змінюється зарплата розробника з досвідом — аналіз Djinni (інфографіка)
Найпомітніше підвищення зарплат у розробників відбувається між третім і п’ятим роком досвіду, а далі темп зростання сповільнюється.
Такі дані наводить платформа Djinni за підсумками аналізу наймів за останній рік.
Розробників без досвіду зазвичай наймають із зарплатою в межах $400−500. Саме в цьому діапазоні перебуває половина джуніорів. Після першого року роботи дохід зростає несуттєво — до $500−800, а медіана становить $600.
Інфографіка: Djinni
Інфографіка: Djinni

Якими темпами зростає зарплата

Після другого року досвіду медіанна зарплата зростає на $800. Третій рік приносить ще $600, четвертий — $700, п’ятий знову $800. Саме в цей період відбувається основне кар’єрне та фінансове зростання.
На шостому році прибавка вже менша — лише $500. На сьомому й восьмому роках досвіду медіана не змінюється, вона залишається на рівні $4000. У цьому сегменті найтиповіший зарплатний діапазон $3000−5000.
Після дев’ятого року досвіду зарплати знову підростають до $4000−6000, але стабільності в цих цифрах немає. У кандидатів із 10 роками досвіду медіана навіть трохи нижча, ніж у тих, хто має 9. Після 11 років діапазон зарплат зберігається таким же, однак стає менш передбачуваним. Ймовірно, частина досвідчених фахівців частіше працює фрилансерами або на неповний день.
Читайте також
Аналітики Djinni зазначають, що в середньому одна вакансія розробника з досвідом роботи отримує майже 25 відгуків за місяць, а розробника без досвіду — 44.
Нагадаємо, як свідчить опитування Dou, пошук роботи для тих, хто тільки планує «увійти в ІТ» ще складніший, ніж у нинішніх айтівців, хоча і їм нелегко. 64% тих, хто шукає першу роботу в ІТ, вже витратили на це понад два місяці, а 22% пошукачів шукають роботу більше як рік. 75% розробників-початківців у пошуку вже понад два місяці.
Відмова IT-галузі від найму фахівців-початківців досягла тривожного рівня. Директор з економічних можливостей LinkedIn Аніш Раман попередив, що «нижня сходинка кар’єрних сходів руйнується», оскільки штучний інтелект ліквідовує потребу в новачках.
За два роки зросла частка звільнених айтівців — з 16% до 19%. Найчастіше під звільнення потрапляли спеціалісти, які недавно працюють у компанії. Частка звільнених за кордоном виявилась навіть дещо вищою, ніж в Україні: 22% проти 18%.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems