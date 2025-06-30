Як змінюється зарплата розробника з досвідом — аналіз Djinni (інфографіка) Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Як змінюється зарплата розробника з досвідом — аналіз Djinni (інфографіка)

Найпомітніше підвищення зарплат у розробників відбувається між третім і п’ятим роком досвіду, а далі темп зростання сповільнюється.

Такі дані наводить платформа Djinni за підсумками аналізу наймів за останній рік.

Розробників без досвіду зазвичай наймають із зарплатою в межах $400−500. Саме в цьому діапазоні перебуває половина джуніорів. Після першого року роботи дохід зростає несуттєво — до $500−800, а медіана становить $600.

Інфографіка: Djinni

Якими темпами зростає зарплата

Після другого року досвіду медіанна зарплата зростає на $800. Третій рік приносить ще $600, четвертий — $700, п’ятий знову $800. Саме в цей період відбувається основне кар’єрне та фінансове зростання.

На шостому році прибавка вже менша — лише $500. На сьомому й восьмому роках досвіду медіана не змінюється, вона залишається на рівні $4000. У цьому сегменті найтиповіший зарплатний діапазон $3000−5000.

Після дев’ятого року досвіду зарплати знову підростають до $4000−6000, але стабільності в цих цифрах немає. У кандидатів із 10 роками досвіду медіана навіть трохи нижча, ніж у тих, хто має 9. Після 11 років діапазон зарплат зберігається таким же, однак стає менш передбачуваним. Ймовірно, частина досвідчених фахівців частіше працює фрилансерами або на неповний день.

Аналітики Djinni зазначають, що в середньому одна вакансія розробника з досвідом роботи отримує майже 25 відгуків за місяць, а розробника без досвіду — 44.

Нагадаємо, як свідчить опитування Dou, пошук роботи для тих, хто тільки планує «увійти в ІТ» ще складніший, ніж у нинішніх айтівців, хоча і їм нелегко. 64% тих, хто шукає першу роботу в ІТ, вже витратили на це понад два місяці, а 22% пошукачів шукають роботу більше як рік. 75% розробників-початківців у пошуку вже понад два місяці.

Відмова IT-галузі від найму фахівців-початківців досягла тривожного рівня. Директор з економічних можливостей LinkedIn Аніш Раман попередив , що «нижня сходинка кар’єрних сходів руйнується», оскільки штучний інтелект ліквідовує потребу в новачках.

За два роки зросла частка звільнених айтівців — з 16% до 19%. Найчастіше під звільнення потрапляли спеціалісти, які недавно працюють у компанії. Частка звільнених за кордоном виявилась навіть дещо вищою, ніж в Україні: 22% проти 18%.

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