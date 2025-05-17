Кого та чому звільняють українські й закордонні ІТ-компанії — дослідження Сьогодні 08:16 — Особисті фінанси

Кого та чому звільняють українські й закордонні ІТ-компанії — дослідження

За два роки зросла частка звільнених айтівців — з 16% до 19%. Найчастіше під звільнення потрапляли спеціалісти, які недавно працюють у компанії.

Про це йдеться у дослідженні Dou.

Кого звільняли в Україні та за кордоном

Як зауважують аналітики, частка звільнених за кордоном виявилась навіть дещо вищою, ніж в Україні: 22% проти 18%.

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Звільняли фахівців усіх спеціалізацій. В Україні однаково часто йдеться як про технічних, так і нетехнічних фахівців.

За кордоном за останній рік потрапили під скорочення 23% технічних фахівців і 18% нетехнічних.

Розробників та тестувальників за кордоном звільняли дещо частіше, ніж інших — 26% з них були скорочені протягом останнього року.

Більшість звільнених в Україні — айтівці рівня Middle та Senior. Вони становлять 72% тих, кого скоротили за останній рік.

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За кордоном мідли та сеньйори також становлять більшість скорочених (разом — 71%). Але частка сеньйорів та лідів тут вища, ніж в Україні (45% проти 38% та 15% проти 9%).

Звільнення відбувалися в компаніях усіх розмірів та напрямів діяльності. Понад половина звільнених фахівців працювали в продуктових компаніях. Ще близько третини — у сервісних.

Кого відправили на бенч

Лише 2% айтівців перебувають на бенчі — вдвічі менше, ніж у 2023 році. У більшості випадків він неоплачуваний: лише 32% отримує повну чи часткову зарплату.

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На бенч найчастіше відправляють досвідчених технічних спеціалістів і РМ. Нетехнічних — лише 1%.

Найчастіше бенч мають сервісні та аутстафінгові компанії.

Причини звільнень

Найпоширеніші причини звільнень фахівців протягом останнього року — складна фінансова ситуація в компанії (34%), а також оптимізація і зміна напрямів роботи (33%).

Сеньйорів та лідів в Україні найчастіше звільняли через оптимізацію (35% втратили роботу з цієї причини). У мідлів та джунів головна причина звільнення — складна фінансова ситуація в компанії (38%).

Технічних фахівців частіше звільняли через складну фінансову ситуацію в компанії (34%), ніж через оптимізацію (31%). А також через відмову замовника від проєкту (20%) чи завершення проєкту (16%).

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Нетехнічних фахівців найчастіше звільняли через оптимізацію в компанії та зміну пріоритетів (48%).

23% лідів втратили роботу через конфлікт з керівництвом — це найвищий показник серед усіх тайтлів. З цієї причини також часто звільняють початківців (16%).

Через поганий перформанс дещо частіше звільняли нетехнічних фахівців (17% проти 12% серед технічних), а також інтернів та джунів (18%).

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