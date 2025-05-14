Веброзробка, дизайн і маркетинг: де студенти найчастіше починають карʼєру — Finance.ua

Веброзробка, дизайн і маркетинг: де студенти найчастіше починають карʼєру Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

Веброзробка, дизайн і маркетинг: де студенти найчастіше починають карʼєру

Згідно з даними від керівника маркетингової аналітики robota.ua Івана Ромашова, у 9% випадків студентам пропонують першу роботу у IT.

Про це пише Forbes.

Попереду «Водії та курʼєри» (17%) і «Ритейл» (16%), за якими йдуть «Продажі» (12%) та HoReCa (11%).

Четверта з десяти найпопулярніших вакансій веброзробник, середня зарплата для якої на рівні 32 600 грн. На восьмому місці вакансія графічного дизайнера, в якій пропонують середню зарплату у 24 300 грн.

Серед інших вакансій, які стосуються віртуальної сфери, — інтернет-маркетолог (середня зарплата 26 400 грн), який знаходиться на сходинку нижче веброзробника.

Нагадаємо, як свідчать дані дослідження DOU, початківців в ІТ за останні 10 років суттєво поменшало, нині їх всього 24%. А з-поміж українських розробників — лише 14%. Найчастіше новачки шукають вакансії на DOU, Djinni та в LinkedIn. Деякі спеціалісти знаходять роботу за місяць, а деякі витрачають на пошуки і до восьми місяців.

52% айтівців в Україні та 57% українських айтівців за кордоном бояться втратити роботу. 38% айтівців і 37% тих, хто шукає першу роботу в ІТ, не готові розглядати іншу сферу роботи. Частіше казали про готовність перейти в іншу сферу нетехнічні фахівці — тільки 26% в Україні та 19% за кордоном не розглядають таку можливість.

15% айтівців, які цього року заповнили анкету DOU, шукають роботу . Два роки тому цей показник був нижчим — 9%. Частка тих, хто в пошуку, зросла як в Україні, так і за кордоном. Причому за кордоном цей показник навіть вищий: 17% проти 14% в Україні. Водночас зменшилася частка фахівців на бенчі: два роки тому їх було 4%, зараз — 2%.

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