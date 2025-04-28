Скільки ІТ-фахівців в Україні зараз шукають роботу (інфографіка) — Finance.ua

Скільки ІТ-фахівців в Україні зараз шукають роботу (інфографіка) Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Скільки ІТ-фахівців в Україні зараз шукають роботу (інфографіка)

Найкраща ситуація з роботою та найбільш оптимістичні настрої — у фахівців з DevOps/SRE та Data Science/Data/ML/AI Engineering. Настрої айтівців за кордоном більш песимістичні, ніж у тих, хто зараз в Україні, і вони частіше говорять про готовність змінити сферу роботи.

Про це свідчать результати дослідження DOU.

Зайнятість в ІТ

15% айтівців, які цього року заповнили анкету, шукають роботу. Два роки тому цей показник був нижчим — 9%. Частка тих, хто в пошуку, зросла як в Україні, так і за кордоном. Причому за кордоном цей показник навіть вищий: 17% проти 14% в Україні. Водночас зменшилася частка фахівців на бенчі: два роки тому їх було 4%, зараз — 2%.

Частка пошукачів вища серед нетехнічних фахівців: 19% проти 14% серед технічних.

Інфографіка: DOU

В Україні найчастіше шукають роботу дизайнери (Graphic/Video/2D/3D) і фахівці з продажів і біздеву — зараз у пошуку близько 30% фахівців цих спеціалізацій. Схожа ситуація була і два роки тому, проте тоді частка пошукачів у цих напрямах була менш як 20%.

Також у пошуку близько чверті маркетологів та фахівців з UI/UX/Product Design, і майже кожен п’ятий фахівець з HR/Learning & Development.

Найменше фахівців без роботи, як і раніше, серед DevOps/SRE (8% з них зараз шукають роботу), у Data-related напрямах (8% Data Scientists/Data/ML/AI Engineers і 10% аналітиків) і серед Leadership (CEO, CTO, founder, COO, Director/VP/Head of Engineering, R&D, Innovation тощо — 9% в пошуку). Проте і серед цих категорій частка тих, хто зараз без роботи, зросла порівняно з 2023 роком.

За кордоном ситуація дещо інша. Як і в Україні, в DevOps/SRE та Data-related напрямах частка тих, хто шукає роботу, нижча, ніж у середньому, а в маркетингу — вища. Крім того, за кордоном помітно частіше, ніж в Україні, шукають роботу фахівці з менеджменту проєктів і продуктів.

У пошуку роботи нині 13% розробників в Україні та 19% за кордоном. Дещо гірша ситуація в Mobile-розробці — 19% в Україні та 38% за кордоном зараз без роботи. Вище середньої частка в пошуку також серед Embedded-розробників в Україні (18%) і фронтенд-розробників за кордоном (27%).

Серед тестувальників різних спеціалізацій в Україні таких великих відмінностей немає. За кордоном Manual QA мають дещо більше проблем з роботою, ніж інші QA-фахівці: 17% у пошуку проти 7−9% серед Automation та General QA.

Інфографіка: DOU

В Україні ситуація з роботою майже не відрізняється у фахівців різних рівнів. Частка тих, хто нині працює, дещо вища серед лідів і керівників, хоча і серед них 9% зараз у пошуку роботи.

За кордоном джуни та мідли частіше в пошуку роботи, ніж сеньйори та ліди.

Інфографіка: DOU

Нагадаємо, за перший квартал поточного року компанії, які є резидентами Дія. City, перерахували до бюджету понад 8 мільярдів гривень податків.

За рік активних ІТ-ФОПів стало на 13 тисяч, або на 5%, менше. Проте загальна кількість айтівців майже не змінилася — на рівні до 300 тисяч.

В українських айтівців з досвідом 3−5 років, що живуть за кордоном, зарплата в середньому на 34% вища, ніж у тих, хто в Україні. При цьому лише 36% усіх айтівців оформлені в країні проживання.

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