Особливості нового «Контракту 18−24» для операторів дронів — Finance.ua

Особливості нового «Контракту 18−24» для операторів дронів Сьогодні 15:01 — Казна та Політика

Особливості нового «Контракту 18−24» для операторів дронів

Міністерство оборони опублікувало деталі експериментального проєкту « Контракт 18−24 ». Тепер він поширюватиметься на штатні посади, пов’язані з експлуатацією безпілотних систем (БПС).

Для громадян у віці до 25 років, які хочуть долучитися до війська за цими напрямками, затверджено окрему форму контракту.

Читайте також Міноборони впроваджує нові підходи для швидкого постачання дронів на фронт

Крім того, уряд розширив категорії військовослужбовців, які зможуть отримати одноразову грошову допомогу 1 млн грн. Йдеться про тих, хто у віці до 25 років раніше, з моменту оголошення воєнного стану, приєднався до війська — до офіційного старту проєкту (лютий 2025 року).

Всі категорії контрактників 18−24 зможуть отримати збільшений розмір одноразової грошової допомоги після укладення контракту.

Що нового у контракті

Контракт на посади операторів БПС укладатиметься на 2 роки. Його обов’язковою умовою є безпосередня участь у бойових діях не менше 12 місяців.

Термін навчання для такої посади збільшено з 3 до 4 місяців. Підготовка включатиме, зокрема:

базову загальновійськову підготовку тривалістю до 45 діб;

фахову підготовку — від 5 діб до 60 діб;

курс адаптації у військовій частині — 14 діб.

👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.

При цьому якщо у рекрута є відповідний сертифікат фахівця з експлуатації БПС, то він може враховуватись при встановленні строків фахової підготовки.

Якщо фахівець не пройде підсумковий контроль після навчання, його можуть перевести на інші посади, пов’язані з безпілотниками, зберігши умови контракту.

Виплата одноразової допомоги

Добровольці, які служать за цим контрактом, отримають:

200 000 грн одразу при підписанні контракту;

300 000 грн після проходження підготовки та початку служби;

500 000 грн після закінчення дворічного контракту при виконанні його умов (зокрема, 12 місяців участі в бойових діях).

Якщо контракт припинять або скасують воєнний стан, невиплачена частина допомоги виплачуватиметься пропорційно відпрацьованому часу — по 1/12 від 500 000 грн за кожні 30 днів служби.

Пільги для контрактників

Для добровольців діятимуть такі ж самі пільги, що для інших учасників експериментального проєкту, а саме:

можливість залучення іпотеки під 0%;

безкоштовна освіта в межах держзамовлення;

соціальний пакет військовослужбовця;

медичне забезпечення.

Учасники проєкту після виконання умов дворічного контракту також матимуть право на відстрочку від призову на 1 рік та право вільного виїзду за кордон.

Крім одноразової грошової допомоги вони матимуть грошове забезпечення, яке може сягати до 120 000 грн/місяць.

Служити за цим видом контракту можна буде на посадах рядового складу у Збройних Силах України, Національній гвардії України та Державній прикордонній службі України. Конкретний перелік штатних посад за цим видом контракту визначатиметься окремим рішенням Генерального Штабу ЗСУ, Головного управління НГУ та Адміністрації Держприкордонслужби.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.