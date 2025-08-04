Міноборони впроваджує нові підходи для швидкого постачання дронів на фронт — Finance.ua
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Міноборони впроваджує нові підходи для швидкого постачання дронів на фронт

Казна та Політика
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З січня по липень 2025 року «Агенція оборонних закупівель» Міноборони України поставила для потреб Збройних Сил України понад 1 млн FPV-дронів. Загалом на 2025 рік АОЗ уже законтрактувала понад 2 млн FPV-дронів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
«Наш пріоритет — розвивати найефективніші механізми забезпечення воїнів на передовій необхідними безпілотниками. Згідно з поставленими дорученнями, Агенція оборонних закупівель працює над тим, щоб темпи постачання зростали, а кожен підрозділ отримував саме те, що потрібно для виконання бойових завдань», — наголосив міністр оборони Денис Шмигаль.
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За словами директора «Агенції оборонних закупівель» Міноборони Арсена Жумаділова, передача мільйона FPV-дронів — це важливий етап, але не фінальний.
«Ми запустили додаткові інструменти для масового постачання БпЛА. Це рамкові угоди в системі Prozorro та DOT-Chain Defence. Останній дозволяє підрозділам самостійно обирати потрібні дрони. Працюємо, щоб Збройні сили отримували якісні необхідні БпЛА за рахунок державного бюджету», — зазначив очільник АОЗ.
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Щоб забезпечити подальше зростання обсягів постачання, агенція запустила нові підходи до закупівель. Серед них — рамкові угоди на основі тактико-технічних характеристик (ТТХ) та маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.
Рамкові угоди дозволяють контрактувати виробників не за конкретними назвами виробів, а за відповідністю їхніх дронів до вимог ТТХ. Це дозволяє залучити широке коло виробників до процесу закупівель, забезпечити конкуренцію між ними та прозорість завдяки проведенню торгів у Prozorro.
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ІТ-система DOT-Chain Defence надає можливість військовим самостійно обирати БпЛА, як у маркетплейсі. Такий підхід забезпечує адресну та швидку доставку дронів на фронт. Наразі цифрова платформа працює в режимі пілоту, де 12 бойових бригад замовляють самі ті безпілотники, які їм справді потрібні.
За матеріалами:
Finance.ua
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