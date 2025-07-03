Україна і США підписали угоду про спільне виробництво дронів — Finance.ua

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Україна і США підписали угоду про спільне виробництво дронів

Казна та Політика
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Україна і США підписали угоду про спільне виробництво дронів
Україна і США підписали угоду про спільне виробництво дронів
Президент Володимир Зеленський під час візиту в Данію оголосив про угоду стосовно українсько-американського виробництва дронів.
Угода стосується кількох компаній, які вироблятимуть дрони різного типу впродовж цього і наступного років. На цей рік планують створити сотні тисяч безпілотників, а надалі — ще більше.
«Головний компонент — це дрони-перехоплювачі, які вже показали себе в Україні. Дуже розраховуємо на збиття „шахедів“ у великій кількості. Це хороший початок — працювати в цьому напрямі. Також домовилися з колегами, що деякі наші продакшени зможуть мати доступ до відповідних технологій. Це може прискорити можливість збільшення виробництва», — написав Володимир Зеленський.
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Наразі в Україні дрони-перехоплювачі виробляють чотири компанії. Такі безпілотники збивають десятки ворожих дронів, коли ті атакують Україну.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що оборонна промисловість України здатна виробляти озброєння на понад 35 мільярдів доларів. Проте частина цього потенціалу не реалізується через нестачу фінансування.
За матеріалами:
theБабель
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