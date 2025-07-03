Україна і США підписали угоду про спільне виробництво дронів — Finance.ua

Україна і США підписали угоду про спільне виробництво дронів Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

Україна і США підписали угоду про спільне виробництво дронів

Президент Володимир Зеленський під час візиту в Данію оголосив про угоду стосовно українсько-американського виробництва дронів.

Угода стосується кількох компаній, які вироблятимуть дрони різного типу впродовж цього і наступного років. На цей рік планують створити сотні тисяч безпілотників, а надалі — ще більше.

«Головний компонент — це дрони-перехоплювачі, які вже показали себе в Україні. Дуже розраховуємо на збиття „шахедів“ у великій кількості. Це хороший початок — працювати в цьому напрямі. Також домовилися з колегами, що деякі наші продакшени зможуть мати доступ до відповідних технологій. Це може прискорити можливість збільшення виробництва», — написав Володимир Зеленський.

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Наразі в Україні дрони-перехоплювачі виробляють чотири компанії. Такі безпілотники збивають десятки ворожих дронів, коли ті атакують Україну.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв , що оборонна промисловість України здатна виробляти озброєння на понад 35 мільярдів доларів. Проте частина цього потенціалу не реалізується через нестачу фінансування.

theБабель За матеріалами:

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