Кабмін дозволив підвищувати ціни в контрактах на дрони та РЕБ — Finance.ua
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Кабмін дозволив підвищувати ціни в контрактах на дрони та РЕБ

Казна та Політика
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Кабмін дозволив підвищувати ціни в контрактах на дрони та РЕБ
Кабмін дозволив підвищувати ціни в контрактах на дрони та РЕБ
Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку закупівлі вітчизняних безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня. Тепер в окремих випадках допускається збільшення ціни вже укладених державних контрактів.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 2 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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Зміна вартості дозволятиметься, якщо після укладення договору замовник ініціював нові технічні, інженерні чи технологічні рішення, які покращують характеристики продукції. За таких умов допускається одноразове підвищення ціни до 20% від початкової суми.
«Розмір прибутку виконавця державного контракту (договору) у складі ціни в розрахунку повинен відповідати вимогам, встановленим пунктом 5 цього Порядку (не більше 25% виробничої собівартості товарів, робіт та послуг)», — уточнив Мельничук.
Нагадаємо, раніше в Міноборони заявили, що Україна може виробляти до 10 млн дронів на рік.
За матеріалами:
Finance.ua
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