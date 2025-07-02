Кабмін дозволив підвищувати ціни в контрактах на дрони та РЕБ — Finance.ua

Кабмін дозволив підвищувати ціни в контрактах на дрони та РЕБ Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

Кабмін дозволив підвищувати ціни в контрактах на дрони та РЕБ

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку закупівлі вітчизняних безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня. Тепер в окремих випадках допускається збільшення ціни вже укладених державних контрактів.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 2 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Зміна вартості дозволятиметься, якщо після укладення договору замовник ініціював нові технічні, інженерні чи технологічні рішення, які покращують характеристики продукції. За таких умов допускається одноразове підвищення ціни до 20% від початкової суми.

«Розмір прибутку виконавця державного контракту (договору) у складі ціни в розрахунку повинен відповідати вимогам, встановленим пунктом 5 цього Порядку (не більше 25% виробничої собівартості товарів, робіт та послуг)», — уточнив Мельничук.

Нагадаємо, раніше в Міноборони заявили , що Україна може виробляти до 10 млн дронів на рік.

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