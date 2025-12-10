У 2025 році Україна отримала мінімальний обсяг іноземної допомоги — дослідження Сьогодні 11:05 — Казна та Політика

У 2025 році Україна отримала мінімальний обсяг іноземної допомоги — дослідження

У 2025 році Україна отримала мінімальний обсяг іноземної допомоги з початку повномасштабного вторгнення, а Європа не змогла компенсувати скорочення допомоги з боку США.

Про це йдеться у висновках експертів Кільського інституту світової економіки Ukraine Support Tracker.

Аналітики вказують, що Європа виділила Україні лише близько 4,2 мільярда євро додаткової військової допомоги, що надто мало, щоб компенсувати припинення підтримки США.

Водночас цього року поглибились диспропорції всередині Європи — Франція, Німеччина та Велика Британія суттєво збільшили свої асигнування, але вони були нижчими за відносну частку, виділену країнами Північної Європи. При цьому Італія та Іспанія зробили дуже малий внесок в допомогу Україні.

«Після рекордно високого першого півріччя 2025 року військова допомога вже різко скоротилася протягом літа — тенденція, яка зараз продовжується у вересні та жовтні. За нинішніх темпів асигнування військової допомоги недостатні для того, щоб замінити відсутню підтримку США», — пишуть у звіті.

Експерти зауважують, що якщо у 2022−2024 роках щорічні асигнування в середньому становили приблизно 41,6 мільярда євро та включали Європу, США і інших донорів, то у 2025 році було виділено лише 32,5 мільярда євро.

«Щоб досягти попередніх рівнів, до кінця року потрібно буде виділити додаткові 9,1 мільярда євро, що вимагатиме щомісячного темпу асигнування більш ніж удвічі вищого, ніж в останні місяці», — додають вони.

Професор Крістоф Требеш сказав, що уповільнення підтримки ускладнює для Європи повну компенсацію відсутності військової допомоги США у 2025 році.

«Якщо ці повільніші темпи збережуться в решту місяців, 2025 рік стане роком з найнижчим рівнем нових асигнувань допомоги Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення у 2022 році», — підсумував він.

Аналітики проаналізували розподіл підтримки між європейськими донорами і дійшли висновку, що найбільше допомоги у співвідношенні до ВВП надавали північні країни — Данія, Фінляндія, Норвегія та Швеція.

Франція, Німеччина та Велика Британія різко збільшили свої військові асигнування порівняно з попередніми роками, але у порівнянні з їхнім ВВП за 2021 рік, всі три країни залишалися значно нижче за північних донорів.

Італія зменшила свої і без того низькі асигнування на 15 відсотків порівняно з 2022−2024 роками, а Іспанія не надала жодної нової військової допомоги у 2025 році.

