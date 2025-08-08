OpenAI випустив GPT-5: що нового — Finance.ua

OpenAI випустив GPT-5: що нового Сьогодні 10:41 — Технології&Авто

OpenAI випустив GPT-5: що нового

OpenAI презентував GPT-5. Відсьогодні, 8 серпня, ним можуть скористатися всі, навіть користувачі без підписки. У компанії заявляють, що це їхній найкращий штучний інтелект, який значно перевершує попередні версії за точністю, безпекою, швидкістю, кодуванням і якістю тексту.

Про це пише Engadget

GPT-5 став моделлю за замовчуванням, яка має вбудоване причинно-наслідкове мислення. Раніше для цього потрібно було активувати функцію Think Longer, яка була доступна далеко не всім. Тепер же система автоматично розбиває складні завдання на частини, аби ефективніше їх розв’язати.

«GPT-5 — це вперше, коли здається, що ти справді говориш з експертом у будь-якій темі», — зазначив CEO OpenAI Сем Альтман під час брифінгу. — «Це як перехід з піксельного екрану на Retina-дисплей».

Що нового у GPT-5

Вийшло три нові моделі:

GPT-5 (базовий) — доступний усім користувачам.

GPT-5 mini — активується, коли користувач вичерпує ліміт на базовий GPT-5.

GPT-5 Pro — ексклюзив для передплати Pro ($200/міс), без лімітів запитів.

Користувачі з підпискою Plus можуть взаємодіяти з GPT-5 значно частіше, ніж безплатні, але не так необмежено, як Pro-клієнти.

Читайте також Gemini навчився створювати ілюстровані книжки для дітей

Крім того, GPT-5 працює швидше за попередню флагманську модель o3, і, за словами Альтмана, іноді це навіть змушує сумніватися, чи справді модель «встигає подумати». Але відповіді при цьому залишаються глибокими й якісними. В OpenAI стверджують, що GPT-5 на 80% рідше припускається фактичних помилок, ніж попередні моделі, що робить його проривом у боротьбі з «галюцинаціями» AI.

Разом із GPT-5 OpenAI презентував оновлення самого ChatGPT:

Можна вибрати колір для чатів (платні користувачі мають доступ до ексклюзивних палітр).

Додано інтеграцію з Gmail, Google Calendar і Контактами — тепер ChatGPT знатиме, коли використовувати ваші Google-дані без ручного підтвердження.

У вкладці Custom Instructions зʼявились готові стилі взаємодії: цинік, робот, слухач і ботан. Їх можна вмикати/вимикати будь-коли.

Оновлено Advanced Voice Mode — голосові відповіді тепер краще адаптуються до контексту. Старий голосовий режим буде повністю вимкнений.

Чому це цікаво

GPT-5 також є найбезпечнішою AI-моделлю компанії завдяки новій системі Safe Completions. Замість простої фільтрації запитів, як раніше, модель тепер намагається надати корисну, але безпечну відповідь — навіть у випадках із потенційно небезпечними або двозначними формулюваннями. Наприклад, GPT-5 зможе пояснити фізичні властивості речовини, не розкриваючи потенційно небезпечних технічних деталей.

У медичних темах GPT-5 краще визначає ризики та формулює запити, які користувач має обговорити з лікарем, адаптуючи відповіді під рівень знань і регіон.

Водночас GPT-5 став кращим інструментом для програмування і написання текстів — обіцяють більш переконливі, емоційно точні формулювання. Крім того, чат-бот краще розуміє стиль і контекст ваших чернеток.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.