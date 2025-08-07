Gemini навчився створювати ілюстровані книжки для дітей — Finance.ua

Gemini навчився створювати ілюстровані книжки для дітей Сьогодні 03:27 — Технології&Авто

Gemini навчився створювати ілюстровані книжки для дітей

Google додає нову функцію для Gemini — Storybook, що дозволить створювати персоналізовані, ілюстровані книжки з історіями та аудіосупроводом. Користувачам буде достатньо описати будь-яку історію, після чого вони отримають унікальну 10-сторінкову книгу.

Крім повної генерації ілюстрацій, користувачі також зможуть додавати власні фотографії та файли як джерело натхнення для Gemini. Генерувати ілюстрації можна буде у будь-якому стилі: від піксельного мистецтва і коміксів до пластилінової анімації чи розмальовок.

Отриманим результатом можна поділитися або зберегти його у форматі PDF для друку чи спільного доступу. Storybook підтримує понад 45 мов, зокрема українську, функція доступна в чат-боті Gemini у браузері та в мобільному додатку.

Google наводить кілька прикладів того, які історії можна створювати:

Допоможіть вашій дитині зрозуміти складну тему: Створи storybook, яка пояснює Сонячну систему моїй 5-річній дитині. Навчайте через розповідь: Навчи 7-річного хлопчика важливості бути добрим до свого молодшого брата. Мій син любить слонів, тож зробімо головним героєм слона. Оживіть особисті малюнки: Завантажте зображення дитячого малюнка і відредагуйте цей приклад запиту для вашого випадку: «Це малюнок моєї дитини. Йому 7 років. Напиши цікаву персоналізовану книгу, яка оживить його малюнок.» Перетворіть спогади на чарівні історії: Завантажте фотографії з вашої сімейної подорожі до Парижа і створіть персоналізовану пригоду.

