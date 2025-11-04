0 800 307 555
Skydweller Aero та Nokia розробляють безпілотник, що забезпечує 5G-зв'язок

Технології&Авто
16
Військово-морські сили США спільно з компаніями Skydweller Aero та Nokia Federal Solutions планують створити безпілотний літальний апарат, що працює на сонячній енергії та здатен перебувати у повітрі до 90 діб. Його мета — забезпечити військові підрозділи стійким 5G-зв'язком навіть у районах без наземної інфраструктури.

Мета проєкту

Проєкт реалізують у межах програми SBIR (Small Business Innovation Research) за ініціативою ВМС США. Він передбачає використання автономного літака Skydweller Perpetual Flight як висотного комунікаційного вузла. На його борту буде розміщено систему 5G Network-in-a-Box, що дозволить розгортати мобільні мережі в умовах бойових дій або над віддаленими акваторіями.

Технічні характеристики

Літак Skydweller, виготовлений із легкого вуглецевого волокна, має розмах крил, порівнянний із Boeing 747, і може нести до 360 кг корисного навантаження від обладнання зв’язку до сенсорів спостереження. Повністю живлячись від сонячних батарей, апарат здатен літати від 30 до 90 днів без посадки, що робить його економічною альтернативою супутникам.
За словами генерального директора Skydweller Aero Роберта Міллера, програма демонструє, як автономні літальні системи можуть забезпечити швидший і гнучкіший зв’язок при менших витратах і складності. Для зв’язку використовується захищена платформа приватного 5G Banshee Flex Radio від Nokia Federal, яка забезпечує стабільну комунікацію між пілотованими та безпілотними системами.
Проєкт підтримує стратегію розподілених морських операцій (DMO) ВМС США та ініціативу об’єднаного багатодоменного командування (CJADC2), що інтегрує сенсори, зброю та командні центри у спільну мережу.
На думку аналітиків, впровадження таких систем дозволить створити безперервне мобільне покриття Beyond 5G на великих морських просторах без залежності від супутників, а також стане резервом у разі пошкодження наземних мереж.
За матеріалами:
НВ
