Валютні резерви скоротилися на $2 млрд через продаж валюти та виплати за боргом — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Валютні резерви скоротилися на $2 млрд через продаж валюти та виплати за боргом

Казна та Політика
33
Валютні резерви скоротилися на $2 млрд через продаж валюти та виплати за боргом
Валютні резерви скоротилися на $2 млрд через продаж валюти та виплати за боргом
Станом на 1 серпня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43,03 млрд. У липні вони зменшилися на 4,5%.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
«Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП)», — пояснили в Нацбанку.
Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку, запевняє регулятор.

Що вплинуло на зменшення резервів

1. Операції на валютному ринку.
Національний банк продав на валютному ринку $3,46 млрд та викупив $0,3 млн.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

2. Надходження в бюджет та виплати за боргом.
На валютні рахунки уряду в Національному банку в липні надійшло $2,12 млрд, у тому числі:
  • $1,17 млрд від Євросоюзу в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
  • $513 млн від МВФ у межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF);
  • $414 млн від розміщення ОВДП;
  • $23,9 млн через рахунки Світового банку.
Читайте також
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $793 млн, у тому числі:
  • $638,5 млн - обслуговування та погашення ОВДП;
  • $85,1 млн — обслуговування ОЗДП;
  • $61,2 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $7,1 млн — обслуговування боргу перед ЄС;
  • $1,1 млн — сплата іншим кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $2,6 млн.
3. Переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют.
Читайте також
У липні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $101,5 млн.
«Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту», — зазначили в Нацбанку.
Нагадаємо, голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, Україна на наступний рік вже може розраховувати на 22 млрд доларів зовнішнього фінансування, однак потреба складає близько 35 млрд доларів. При цьому НБУ має намір уникнути емісії гривні. «Щодо решти суми нам ще необхідно пройти перемовини та закріпити їх як на політичному, так і на операційному рівні», — пояснив він.
У разі дефіциту зовнішнього фінансування Національний банк України буде змушений вдаватися до жорсткіших монетарних заходів. Крім того, Києву потрібно виконувати свої зобов’язання, щоб отримати вже обіцяне, заявляв заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems