Валютні резерви скоротилися на $2 млрд через продаж валюти та виплати за боргом — Finance.ua

Валютні резерви скоротилися на $2 млрд через продаж валюти та виплати за боргом

Станом на 1 серпня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43,03 млрд. У липні вони зменшилися на 4,5%.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП)», — пояснили в Нацбанку.

Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку, запевняє регулятор.

Що вплинуло на зменшення резервів

1. Операції на валютному ринку.

Національний банк продав на валютному ринку $3,46 млрд та викупив $0,3 млн.

2. Надходження в бюджет та виплати за боргом.

На валютні рахунки уряду в Національному банку в липні надійшло $2,12 млрд, у тому числі:

$1,17 млрд від Євросоюзу в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$513 млн від МВФ у межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF);

$414 млн від розміщення ОВДП;

$23,9 млн через рахунки Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $793 млн, у тому числі:

$638,5 млн - обслуговування та погашення ОВДП;

$85,1 млн — обслуговування ОЗДП;

$61,2 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$7,1 млн — обслуговування боргу перед ЄС;

$1,1 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $2,6 млн.

3. Переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют.

У липні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $101,5 млн.

«Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту», — зазначили в Нацбанку.

Нагадаємо, голова Нацбанку Андрій Пишний заявив , Україна на наступний рік вже може розраховувати на 22 млрд доларів зовнішнього фінансування, однак потреба складає близько 35 млрд доларів. При цьому НБУ має намір уникнути емісії гривні. «Щодо решти суми нам ще необхідно пройти перемовини та закріпити їх як на політичному, так і на операційному рівні», — пояснив він.

У разі дефіциту зовнішнього фінансування Національний банк України буде змушений вдаватися до жорсткіших монетарних заходів. Крім того, Києву потрібно виконувати свої зобов’язання, щоб отримати вже обіцяне, заявляв заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

