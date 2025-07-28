Держборг України зріс ще на $4 млрд за місяць — Finance.ua

Держборг України зріс ще на $4 млрд за місяць Вчора 13:35 — Казна та Політика

Держборг України зріс ще на $4 млрд за місяць

Державний та гарантований державою борг України на 30 червня 2025 року становив 7,697 трлн гривень або 184,84 млрд доларів.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів, передає Укрінформ.

Зазначається, що на 30 червня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 696,95 млрд грн, або 184,84 млрд дол. США.

«Протягом червня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 181,73 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 3,88 млрд дол. США», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг становив 5 775,49 млрд грн (75,04% загальної суми), або 138,70 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг — 1 921,46 млрд грн (24,96% загальної суми), або 46,14 млрд дол. США.

Державний борг України склав 7 402,52 млрд грн (96,18% загальної суми), або 177,77 млрд дол. США. Гарантований державою борг становив 294,43 млрд грн (3,83%), або 7,07 млрд дол. США.

Нагадаємо, за прогнозами МВФ, загальний державний борг України цьогоріч зросте до 110% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.

Також раніше повідомлялося, що у першому кварталі 2025 року на погашення та обслуговування державного боргу Україна витратила кожну шосту гривню , що надійшла до бюджету. Водночас у Міністерстві фінансів досі не затвердили Програму управління боргом на 2025 рік.

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