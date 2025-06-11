Кожна шоста гривня бюджету йде на погашення держборгу — Finance.ua

Кожна шоста гривня бюджету йде на погашення держборгу Сьогодні 12:14 — Казна та Політика

Кожна шоста гривня бюджету йде на погашення держборгу

У першому кварталі 2025 року на погашення та обслуговування державного боргу Україна витратила кожну шосту гривню, що надійшла до бюджету. Водночас у Міністерстві фінансів досі не затвердили Програму управління боргом на 2025 рік.

Про це свідчить звіт Рахункової палати.

Держборг

Станом на кінець березня державний та гарантований державою борг зріс на 2% і досяг 7,1 трлн грн. Витрати на його обслуговування виявились на 15% нижчими, ніж планувалося.

Інфографіка: rp.gov.ua

ВВП

Реальний ВВП у січні-березні виріс лише на 0,5%, хоча на весь рік уряд прогнозував зростання на 2,7%. Однією з головних причин стало скорочення експорту — на 8,7%. Найбільше впав експорт продовольства, сировини та залізної руди. «Це створює ризик ненадходження запланованих доходів на цей рік», — наголосили в Рахунковій палаті.

Втім, зріс експорт товарів з вищою доданою вартістю, зокрема, продукції хімпрому, деревини, машинобудування. Частка таких товарів у загальному експорті піднялася до 15,2%.

Міжнародна допомога

Державний бюджет у першому кварталі отримав 926,2 млрд грн доходів — на 44,3% більше, ніж за аналогічний період торік. Зростання забезпечили переважно власні надходження бюджетних установ — їх обсяг зріс у 2,2 раза й становив майже третину всіх доходів. Натомість частка податків у структурі надходжень знизилася на 10%.

Частка міжнародної допомоги у загальних зовнішніх надходженнях зросла з 9% до 27%. Але фактичні суми виявилися меншими за план на чверть. Не надійшло, зокрема, 19,4 млрд грн допомоги від ЄС за програмою Ukraine Facility. Ці кошти держава отримала лише у квітні.

Бюджетні витрати

Видатки державного бюджету у першому кварталі становили 1,2 трлн грн. Це на 38,5% більше, ніж за той самий період торік. Майже три чверті з цієї суми — видатки на безпеку та оборону. Більшість коштів Міноборони спрямували на закупівлю, модернізацію й ремонт озброєння, техніки та обладнання.

Серйозною проблемою залишається зростання простроченої дебіторської заборгованості — з початку року вона збільшилася на 23,6%. Майже всі ці борги — за контрактами Міноборони, які постачальники не виконують у строк.

Інфографіка: rp.gov.ua

Найбільші напрямки видатків за квартал:

366 млрд грн — закупівля товарів і послуг (із них 287,4 млрд грн — військове призначення);

353,5 млрд грн — зарплати та нарахування (із них 269,1 млрд грн — грошове забезпечення військових);

159,9 млрд грн — соціальні виплати;

131,9 млрд грн — субсидії та трансферти підприємствам.

Зазначається, що частина важливих для держави витрат не була проведена вчасно. Наприклад, із 5,2 млрд грн, виділених з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, фактично використали лише 100 млн грн. Крім того, витрати на публічні інвестпроєкти за рахунок залучених кредитів виявилися меншими за план майже на 96%.

Інфографіка: rp.gov.ua

Також порушено строки затвердження фінансових документів. До кінця березня не були затверджені понад 70% порядків використання бюджетних коштів та понад чверть паспортів бюджетних програм. Це завадило проведенню витрат на 3,3 млрд грн, зокрема, на будівництво лікарень, інфраструктуру, декарбонізацію тощо.

Що рекомендує Рахункова палата

Рахункова палата закликає уряд:

переглянути обсяги доходів бюджету з урахуванням фактичних надходжень;

затвердити програму управління держборгом;

забезпечити розробку та погодження паспортів бюджетних програм;

уникати зростання заборгованості;

погасити вже наявні борги за бюджетними зобов’язаннями.

Нагадаємо, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у березні порівняно з попереднім місяцем збільшився на 1,56%, або на 2,64 млрд доларів, до 171,73 млрд доларів. Загальний розмір прямого держборгу станом на звітну дату становив 6 852,22 млрд гривень (165,2 млрд доларів) проти 6 740,16 млрд гривень (162,36 млрд доларів) місяцем раніше.

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