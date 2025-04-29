Черговий історичний рекорд — держборг зріс до майже $172 млрд — Finance.ua
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Черговий історичний рекорд — держборг зріс до майже $172 млрд

Казна та Політика
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Черговий історичний рекорд — держборг зріс до майже $172 млрд
Черговий історичний рекорд — держборг зріс до майже $172 млрд
Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у березні порівняно з попереднім місяцем збільшився на 1,56%, або на 2,64 млрд доларів, до 171,73 млрд доларів.
Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.
Державний і гарантований державою борг на кінець березня становив 7 123,25 млрд гривень, або 171,73 млрд доларів, проти 7 019,53 млрд гривень, або 169,09 млрд доларів, місяцем раніше.
Загальний розмір прямого держборгу станом на звітну дату становив 6 852,22 млрд гривень (165,2 млрд доларів) проти 6 740,16 млрд гривень (162,36 млрд доларів) місяцем раніше.
При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився зі 118,05 млрд доларів до 120,94 млрд доларів.
Прямий внутрішній борг зменшився у гривневому еквіваленті з 1 839,62 млрд гривень до 1 835,65 млрд гривень (у доларовому еквіваленті — з 44,31 млрд доларів до 44,26 млрд доларів).
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Гарантований державою борг на кінець звітного місяця становив 271,03 млрд гривень, або 6,753 млрд доларів.
Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у 2024 році збільшився на 14,27%, або на 20,74 млрд доларів, до 166,06 млрд доларів.
Останні кілька років сукупний державний (прямий і гарантований) борг України зростав так:
  • за 2023 рік він зріс на 30,4%, або на 33,87 млрд доларів, до рекордних 145,32 млрд доларів;
  • у 2022 році — збільшився на 13,39 млрд доларів, або на 13,66%, до 111,34 млрд доларів;
  • у 2021 — зріс на 8,52%, або на 7,69 млрд доларів, до 97,95 млрд доларів;
  • у 2020 році — збільшився на 6,9% з 84,4 млрд доларів до 90,3 млрд доларів.
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За матеріалами:
Українські Новини
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